No ES, o bom senso na abertura do comércio prevalece. Já em Brasília...

Comércio fechado por causa do coronavírus no centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

É natural a ansiedade das pessoas, de um modo geral, e dos empresários, em particular, pelo retorno às atividades cotidianas, o que representaria, em tese, o final, completo ou escalonado, do isolamento social recomendado pelas autoridades da área da saúde, nesses tempos de coronavírus . Mas, convenhamos, o Brasil ainda não chegou ao pico da epidemia.

Em vários estados do país – Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo – já não há mais leitos disponíveis e os doentes em busca de tratamento são levados de hospital a hospital em busca de socorro. Nos cemitérios, os coveiros já não dão conta de tantos sepultamentos. Até urnas funerárias estão em falta.

No Espírito Santo, a situação não é diferente. Foram mais sete mortos de quarta para quinta-feira e 400 novos casos. A ocupação dos leitos está próxima de 70%. Há uma semana, era 62%. Ou seja, se a nossa situação não está igual à do Rio de Janeiro, está muito próxima disso.

É um desafio gigantesco que está diante de governadores e prefeitos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Felizmente, no Espírito Santo, o bom senso tem prevalecido. Mas é prudente ficar atento, porque o pior ainda pode estar por vir. E o pior seria o colapso do sistema de saúde o que deixaria os doentes desassistidos, sem atendimento e à espera da morte.