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Covid-19

Brasil é 2º país em novos casos e o 4º em mais mortes nas últimas 24 horas

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve entre ontem, 28, e hoje, 29, 449 mortes em decorrência da Covid-19 e 6.276 novos casos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:22

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:22

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Os novos números da Covid-19 no Brasil, divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde, colocam o Brasil como o 2ª país do mundo com mais novos casos da doença e o 4º com mais novas mortes, considerando as últimas 24 horas. De acordo com a pasta, o Brasil teve entre ontem, 28, e hoje, 29, 449 mortes em decorrência da Covid-19 e 6.276 novos casos.
Em novas contaminações no intervalo de um dia, o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, que registrou 23.901 casos da doença causada pelo novo coronavírus. Os EUA são a nação mais afetada pela doença e correspondem por mais de 1/3 dos casos globais em sua totalidade. O número de novos casos no Brasil foi maior do que aumento diário em países como França (1.520 novas contaminações), Espanha (2.144 novas contaminações) e Itália (2 086). Entre os principais países europeus, o Reino Unido foi o que apresentou o maior número de casos nas últimas 24 horas (4 076), e ainda assim com uma diferença de 2.200 casos para o dado brasileiro.
As 449 vítimas fatais da covid-19 no País fizeram com que o Brasil ficasse em 4º lugar no ranking das mortes pela doença entre ontem e hoje. Ficou atrás dos Estados Unidos (2.247 mortes), do Reino Unido (765 mortes) e da Espanha (453 mortes).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Considerando os números totais, o Brasil tem agora 78.162 casos de covid-19 identificados e 5.466 óbitos em decorrência do coronavírus. É o 11º país em número de casos (atrás de China, Irã, Rússia, Turquia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Estados Unidos) e o 9º em número de mortos (atrás de Irã, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Reino Unido, Itália e Estados Unidos).

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