Atos golpistas: avanço do PL da anistia no Congresso não tem cabimento

Os manifestantes que participaram das depredações não são senhores e senhoras de bem, que não sabiam a gravidade dos atos que praticavam. Eles foram a Brasília, acamparam em frente ao Quartel-General do Exército e marcharam para a praça dos Três Poderes conscientes do que estavam fazendo. Para eles não importava se a depredação era um vandalismo contra o patrimônio nacional e uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Eles queriam o poder para o Capitão Jair.

Da mesma forma, não deve prosperar o projeto que proíbe a validação de delações premiadas fechadas com delatores presos e criminaliza a divulgação do conteúdo dos depoimentos. Trata-se de uma tentativa clara de anular a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que incrimina Bolsonaro no caso dos desvios de joias do acervo da presidência da República e, de quebra, inviabilizar de vez todas as delações e a descoberta de crimes do colarinho branco. É mais uma manobra explícita de tentar evitar que se cumpra a lei e de criar um jeitinho – tão ao gosto dos políticos (e magistrados) brasileiros – para que a História seja reescrita, mais uma vez, em favor dos detentores do poder e em desfavor do povo.