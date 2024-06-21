Desmonte do combate à corrupção no Brasil segue acelerado

Em outras palavras, o desmonte do combate à corrupção prossegue também perseguindo todos aqueles que ousaram enfrentá-la.

É o que ocorre também no caso dos magistrados que atuaram na Lava Jato . O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu no último dia 7, por 10x5, abrir processos administrativos contra quatro magistrados que atuaram na Lava Jato, entre eles a juíza Gabriela Hardt, substituta de Sergio Moro na 13ª Vara de Curitiba. Para variar, as acusações falam vagamente em supostas irregularidades na condução de processos e violações de deveres funcionais na Lava Jato. É importante registrar que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF , foi vencido na votação.

O desmonte do sistema de combate à corrupção não para aí. No dia 21 de maio, um ministro do STF, em decisão monocrática, anulou toda a apuração e os processos da Lava Jato “praticados em desfavor” de Marcelo Odebrecht e determinou o trancamento de todos os procedimentos penais instaurados contra o empresário. Marcelo Odebrecht, é importante recordar, foi preso em 2015 após admitir, em depoimentos, ter pagado propinas a centenas de políticos e agentes públicos.

O ex-procurador Deltan Dallagnol, ao saber da decisão, afirmou que “um dos maiores corruptos confessos da história do Brasil, que entregou provas e informações sobre crimes cometidos por autoridades de todos os escalões da República, foi blindado pelo ministro que ele mesmo citou em sua delação”.

O mesmo ministro, em setembro, já havia anulado as provas do acordo de leniência da Odebrecht e suspendido o pagamento de R$ 3,8 bilhões em multas da empreiteira. A decisão causou tanta surpresa que a Advocacia-Geral da União e a Controladoria Geral da União, em fevereiro, se apressaram em emitir pareceres confirmado a validade do acordo de leniência. Em dezembro, o mesmo ministro havia suspendido o pagamento de R$ 10,3 bilhões de multas da J&F, dos irmãos Batista, em processo que nada tinha a ver com a Operação Lava Jato.

No festival de desmonte do combate à corrupção, o Poder Legislativo também decidiu dar a sua colaboração ao ressuscitar um projeto que proíbe a validação de delações premiadas de presos e criminaliza a divulgação do conteúdo dos depoimentos, projeto esse que estava adormecido nas gavetas do Congresso desde 2016.

Por ironia do destino, naquela época o projeto havia sido apresentado por um deputado do PT, Wadih Damous – certamente para socorrer os seus colegas de partido investigados pela Lava Jato – e agora está sendo ressuscitado por correligionários do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado de desvio de joias do acervo presidencial em delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid . Não precisa nem dizer que o projeto, se aprovado, praticamente acaba com as delações premiadas, arma principal do combate à corrupção e às milícias da nossa legislação.