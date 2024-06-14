Terrenos de marinha: alguma coisa está fora da ordem

Alguma coisa está fora da ordem na discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional que trata dos terrenos de marinha e que está tramitando no Senado Federal. A começar pelo apelido que foi dado à matéria de “PEC da privatização das praias” pois ela não trata, em momento algum, de privatizar praias ou de modificar o status que as praias já têm de área de domínio público e de acesso a todos.

A PEC, na verdade, tem o mérito de modernizar uma legislação arcaica, que vem do tempo do Império, feita na época que o Brasil se sentia ameaçado por invasões estrangeiras. A própria definição de terreno de marinha já desnuda a caducidade da atual legislação: são áreas localizadas na faixa de “55 braças”, que correspondem a 33 metros, “medida em direção à terra da linha do preamar médio (LPM), ou média das marés máximas de 1831”, “largura suficiente para permitir o livre deslocamento de um pelotão militar na orla e assegurar livre trânsito para qualquer incidente do serviço do rei e defesa do país”.

Quem mora em Vitória sabe do inferno que é conviver com o pagamento eterno de taxas de terrenos de marinha situados a quilômetros das praias.

Não é preciso dizer o que aconteceu nesses quase duzentos anos nas cidades litorâneas do Brasil, como Vitória. Os aterros foram numerosos e de grande dimensão, dando origem ao que hoje são chamados os “acrescidos de marinha”. E os terrenos de marinha passaram a estar em toda a parte e se tornaram – ao invés de “proteção contra invasores” – uma usina de arrecadação de recursos para a União.

Vista aérea Enseada do Suá Crédito: Cleferson Comarela

O juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino, do Rio Grande do Norte, ao julgar uma ação que pede a nulidade do pagamento da taxa de ocupação, definiu bem a loucura da atual legislação: “O preamar é o ponto mais alto da maré, ao passo que o preamar médio expressa a média do preamar relativa a determinado período. Assim, a caracterização do terreno de marinha tem como materialidade a dificílima definição da linha do preamar-médio de 1831 para cada centímetro do litoral brasileiro, um dado técnico inexistente e rigorosamente impossível de ser recuperado, à mingua dos registros históricos seguros”

Estão registrados no SPU-Serviço de Patrimônio da União, atualmente, 271 mil imóveis cujos foreiros e ocupantes pagam à União R$ 1 bilhão por ano. Os foreiros pagam anualmente 0,6% ao valor do imóvel à União e os ocupantes pagam taxas de ocupação que variam de 2% a 5% do valor do terreno, sem falar no laudêmio de 5% que a União arrecada sobre cada transferência de domínio.

O que a PEC quer permitir é que as áreas ocupadas pelo serviço público – estadual ou municipal – e as de interesse social, como as vilas de pescadores, possam ser transferidas gratuitamente aos estados e municípios pela União. E se elas estiverem ocupadas por particulares que hoje pagam taxas como foreiros ou ocupantes regularmente inscritos no SPU, que esses possam adquiri-las mediante pagamento à União, descontando os valores já pagos como taxa de ocupação ou foro nos últimos cinco anos, valor esse atualizado pela Selic.

Ou seja, o objetivo da PEC é regularizar uma situação que já existe de fato dando segurança jurídica às áreas já ocupadas, sem dar margem a irregularidades, novas ocupações ou a tal de “privatização das praias”.

Vários parlamentares capixabas tentaram, no passado, dar um fim a essas cobranças absurdas sobre terrenos de marinha. O senador Gerson Camata foi um deles. O fim dessas cobranças sempre foi uma aspiração dos capixabas.