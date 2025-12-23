Isis Parteli
Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

O amanhã começa agora: como planejar financeiramente o seu futuro

Entenda por que a previdência privada é uma aliada a longo prazo, por onde começar e o que considerar

Vitória
Publicado em 23/12/2025 às 08h21

O final de ano carrega um simbolismo quase mágico e, entre o balanço do que passou e as promessas para o que virá, esse período nos convida a refletir sobre o passado e, principalmente, a projetar o futuro.

Nesse cenário, o planejamento da aposentadoria surge como um exercício de autocuidado e de construção da sua futura liberdade. E, para que esse tempo seja de desfrute, a matemática precisa fechar.

A previdência privada é desenhada para o longo prazo, oferecendo benefícios que vão além da rentabilidade. Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
No Brasil, depender exclusivamente da previdência pública tem se tornado um risco para quem deseja manter seu padrão de vida. Por isso, o planejamento financeiro estratégico, com foco em previdência privada, se torna um divisor de águas.

Por que a Previdência Privada?

Diferentemente de outros investimentos, a previdência privada é desenhada para o longo prazo, oferecendo benefícios que vão além da rentabilidade. O primeiro deles é a disciplina.

O hábito do aporte mensal cria uma "poupança forçada", que protege o investidor de si mesmo e das tentações de consumo imediato.

Além disso, há a eficiência fiscal: para quem declara o Imposto de Renda pelo modelo completo, o PGBL permite deduzir até 12% da renda bruta anual, o que significa pagar menos imposto agora para investir mais no seu próprio futuro. Já o VGBL é uma excelente ferramenta de sucessão patrimonial, permitindo que os recursos cheguem aos beneficiários com mais agilidade e menos burocracia.

O fator tempo: o seu maior aliado

Muitos cometem o erro de esperar o "momento ideal" ou uma sobra de caixa para começar. A verdade é que o tempo é o ingrediente mais potente dos juros compostos.

Começar cedo, mesmo com valores modestos, é infinitamente mais eficaz do que começar tarde com grandes quantias. Planejar é, acima de tudo, ter a consciência de que o seu "eu do futuro" dependerá das decisões que o seu "eu de hoje" tomar.

Dicas práticas para começar uma previdência privada:

  1. Defina seus objetivos: quando pretende se aposentar e quanto deseja receber. 
  2. Escolha o plano: PGBL ou VGBL. 
  3. Defina o regime de tributação: regressivo ou progressivo. 
  4. Programe os aportes mensais. 
  5. Faça uma revisão anual.

Um novo olhar para 2026

Ao traçar suas metas para este novo ciclo, inclua a sua segurança financeira de longo prazo na lista de prioridades. Procure especialistas, entenda seu perfil de investidor e escolha o plano que melhor se adapta à sua realidade.

Que o brinde deste ano novo seja também um compromisso com o seu futuro. Planejar a aposentadoria é garantir que, quando o ritmo de trabalho diminuir, a sua qualidade de vida continue em plena ascensão. Afinal, o seu futuro começa hoje!

