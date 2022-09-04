Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança Pública

E agora, José? O que fazer das guardas municipais?

Para que o leitor entenda o imbróglio jurídico, a Constituição diz claramente (art. 144) quais são as instituições encarregadas da segurança pública, e as guardas municipais não estão na lista

Públicado em 

04 set 2022 às 01:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Primeiro o STJ balança os alicerces de atuação das guardas municipais, ao julgar ilegal a apreensão de drogas feitas por elas mediantes abordagens a suspeitos. Enquanto o pessoal respirava, alegava que esse julgamento não vincula outros casos, o STF julga igualzinho.
Para que o leitor entenda o imbróglio jurídico, a Constituição diz claramente (art. 144) quais são as instituições encarregadas da segurança pública, e as guardas municipais não estão na lista. No parágrafo oitavo, diz que os municípios podem criá-las, mas apenas para “proteção de seus bens, serviços e instalações”.
No entanto, a Lei n.º 13.022/2014 ampliou muito, mas muito mesmo, as atribuições dessas instituições locais. Foram ajuizadas duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra essa lei, que estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes e não foram julgadas. Ninguém bateu o martelo, os anos se passaram, as guardas cresceram, treinaram e se equiparam para incorporar as atribuições da lei que, embora questionada, não foi suspensa.

Veja Também

STJ decide que guardas municipais não têm poder policial e limita revistas

Promessa de combater violência com guardas municipais é populista

É bem verdade que esses dois julgamentos não são vinculativos, ainda, mas é evidente que serão utilizados pelos advogados em todos os casos semelhantes e não vai demorar até que tenhamos uma definição. Pelos placares até agora, são grandes as probabilidades de serem confirmados em caráter obrigatório, até porque as abordagens a suspeitos, mesmo quando feitos pela PM, também entraram na mira dos tribunais superiores.
As guardas municipais e seus gestores podem espernear ou entrar em processo de negação, mas têm a opção de repensar os vários cenários possíveis, desde a procedência total daquelas ADIs, que as tornariam pouco mais que vigilantes patrimoniais, até uma limitação menos radical de sua atuação.

Veja Também

Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

Vila Velha prepara concurso com 120 vagas para guarda municipal

O protagonismo da Guarda Municipal e a redução dos homicídios em Vitória

Por exemplo, não parece racional, no cenário atual, realizar qualquer concurso público, já que isso aumentaria o tamanho do problema. É preciso, no mínimo, tirar o pé do acelerador, repensar estratégias e o próprio papel na segurança pública. De outra forma, os gestores municipais podem ser apanhados de calças na mão, sem saber o que fazer diante de uma jurisprudência que não está vindo sem aviso.
Haverá choro e ranger de dentes. Ou melhor, já está havendo. Enfiar a cabeça em um buraco não faz o problema sumir.

Correção

05/09/2022 - 1:58
Versão anterior desta coluna  trazia o parágrafo equivocado do artigo 144 Constituição. O texto foi corrigido.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

guarda municipal Segurança Pública STF STJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados