Confira 10 opções de chinelos que são tendência para o verão

Conheça modelos de chinelos para aproveitar o verão com muito estilo e conforto

Vitória
Publicado em 15/01/2026 às 17h27
Saiba quais são os modelos essenciais de chinelos para desfrutar o verão. Crédito: Canva

Com a chegada das altas temperaturas, a busca pelo calçado ideal se torna uma prioridade para quem não quer abrir mão do bem-estar sem perder o estilo. Para o verão de 2026, a grande aposta da moda é o conceito comfort chic, que une a praticidade dos chinelos a designs modernos e sofisticados que transitam facilmente da areia da praia para o asfalto da cidade.

O Mercado Livre, através de suas lojas oficiais, oferece uma curadoria completa que reflete essas tendências, permitindo que você encontre desde os clássicos renovados até os modelos mais ousados da temporada com a segurança de comprar produtos confiáveis.

Havaianas Top Essentials

A Havaianas dispensa apresentações, mas para este verão a linha Top Essentials surge como a escolha certeira para quem busca versatilidade.

Com cores inspiradas na natureza e um acabamento que preza pelo minimalismo, este modelo é perfeito para compor looks casuais com bermudas de linho ou vestidos fluidos.

A loja oficial da Havaianas no Mercado Livre garante a disponibilidade de todas as numerações, mantendo a durabilidade e o conforto que tornaram a marca um ícone global.

Chinelo Havaianas Essential Top Masculino Original Cores Nf

Havaianas Top Masculina Color Essential - Original

Havaianas Top Masculina Color Essential - Original Conforto

Chinelos Havaianas Color Essential Top Masculino Original Nf

Chinelo Havaianas Essentials Lançamento 2025/2026

Chinelo Nuvem (Pillow Slide)

O chinelo nuvem continua sendo uma febre absoluta devido à sua leveza e ao amortecimento que proporciona a cada passo.

Fabricado em material EVA de alta qualidade, ele é ideal para quem sofre com dores nos pés ou simplesmente deseja uma sensação de caminhar nas nuvens durante todo o dia.

Chinelo Nuvem Original Slide Retro 100% Eva Confortável

Chinelo Slide Nuvem Masculino 100% Eva Plataforma

Chinelo Sandália Slide Approve Pillow Unissex - Original

Chinelo Sandália Slide Approve Pillow Unissex - Original

Chinelo Sandália Slide Approve Pillow Super Macio Estiloso

Havaianas Slim Square

Para quem prefere um visual mais delicado e moderno, a Havaianas Slim Square é a tendência que veio para ficar.

O diferencial deste modelo está no bico quadrado, uma referência direta à moda dos anos 90 que retornou com força total.

As tiras mais finas conferem uma elegância discreta, tornando este chinelo uma excelente opção para eventos informais ao entardecer ou passeios no shopping.

Chinelo Havaianas Slim Square Logo Pop Up

Chinelo Feminino Havaianas Slim Square 100% Original

Chinelo Havaianas Slim Square Quadrada Verde Feminino

Chinelo Sandália Havaianas Slim Square Glitter Contour Leve

Chinelo Havaianas Square Logo Pop Up Ponta Quadrada

Chinelo Plataforma (Flatform)

Os chinelos de plataforma, ou flatforms, são o grande destaque para quem quer elevar o visual literalmente.

Resgatando a estética retrô, esses modelos oferecem alguns centímetros extras de altura sem comprometer a estabilidade, graças ao solado plano e robusto.

Marcas renomadas presentes no Mercado Livre apostam em versões com tiras largas e acabamentos texturizados, sendo o calçado ideal para criar produções com uma pegada mais urbana e fashionista.

Chinelo Tamanco Piccadilly Marshmallow Flatform Conforto

Chinelo Flatform Caramelo Detalhes Palha Lançamento Verão

Sandália Tamanco Feminino Flatform Confortável Juta

Tamanco Havaianas High Plataforma Salto 4cm Feminino

Tamanco Flatform Confortável Chinelo De Dedo Sandália Papete

Ipanema Class

A Ipanema traz para o verão o modelo Class, que se assemelha a uma rasteirinha sofisticada, mas mantém a praticidade do chinelo de borracha.

Com detalhes que imitam tramas manuais e acabamentos metalizados, este modelo é pensado para mulheres que buscam um calçado que possa ser usado tanto na beira da piscina quanto em um jantar descontraído.

A loja oficial da marca no Mercado Livre destaca este item como um dos mais desejados pela sua durabilidade e design anatômico.

Sandália Feminina Ipanema Class Slim Rasteira Leve E Macia

Sandália Feminina Ipanema Class Easy Salome

Sandalia Ipanema Class Edge Glow

Chinelo Slide Adidas Adilette

O estilo esportivo, ou sport core, continua em alta e o chinelo slide Adilette da Adidas é o seu maior representante.

Com as icônicas três listras no cabedal, este modelo oferece um visual despojado e cheio de personalidade.

Além do design atemporal, ele conta com uma base moldada que se ajusta perfeitamente ao formato do pé, garantindo conforto para o uso prolongado.

É a escolha ideal para quem busca um calçado prático para o pós-treino ou para compor estilos com uma pegada mais streetwear.

Chinelo adidas Adilette Lumia Slide Bege

Chinelo Slide adidas Adilette Shower Azul Original Feminino

Chinelo adidas Adilette - Original

Chinelo Casual Masculino E Feminino Adilette Aqua adidas

Chinelo adidas Adilette Shower Preto E Verde

Chinelo Masculino Acostamento

Para o público masculino que busca algo além do básico, o chinelo da Acostamento é uma das grandes tendências de 2026.

Com um design contemporâneo e fabricado com materiais premium, este modelo foca na durabilidade e no estilo.

As estampas discretas e o acabamento refinado permitem que ele seja usado em ocasiões que pedem um pouco mais de cuidado visual, garantindo sempre a autenticidade da marca.

Chinelo Acostamento Masc Casual Branco Com Verde Água

Chinelo Acostamento Masc Celebration Branco

Chinelo Acostamento Escrita Verde Preto Lobo Masculino

Chinelo Acostamento Escrita Estampado Branco Lobo Masculino

Chinelo Masculino Casual Sandalia Acostamento Varias Cores

Chinelo Moleca Birken

Inspirado nos clássicos modelos alemães, o chinelo estilo Birken da Moleca une o charme das fivelas ajustáveis ao conforto da palmilha macia.

Este modelo é extremamente versátil e se tornou um item indispensável no guarda-roupa de verão por combinar com praticamente tudo, desde jeans até shorts de alfaiataria.

No Mercado Livre, a loja oficial da Moleca oferece diversas opções de cores, desde os tons neutros até os metalizados que estão super em alta.

Chinelo Feminino Moleca Papete Birken Fivela Moda Original

Chinelo Feminino Moleca Papete Birken Napa Bali Fivela Ouro

Chinelo Birken Tamanco Feminino Fivela Moleca

Chinelo Birken Feminina Slide Conforto Casual Moda Original

Chinelo Beira Rio Conforto

A Beira Rio é reconhecida pela sua tecnologia de conforto e o seu chinelo de tiras largas é um sucesso de vendas do meio feminino.

Este modelo possui uma palmilha com pontos de massagem que auxiliam na circulação e reduzem o cansaço das pernas.

O design é clean e funcional, tornando-o o companheiro ideal para as tarefas do cotidiano durante os dias de calor intenso, sem abrir mão de uma aparência cuidada.

Chinelo Sandália Slide Glitter Beira Rio Conforto Original

Kit Sandália Beira Rio Feminina Strass Conforto Papete Leve

Chinelo Esporão Ortopédico Beira Rio Confort

Chinelo Casual Feminino Brilho Conforto Beira Rio

Chinelo Beira Rio Conforto

Chinelo Cartago Dakar

Fechando a nossa lista, o Cartago Dakar é a opção perfeita para homens que valorizam a robustez e o conforto anatômico.

Com tiras largas e macias, este chinelo oferece uma excelente fixação no pé, sendo ideal para caminhadas mais longas ou para quem busca um calçado resistente para o lazer.

Chinelo Masculino Cartago Dakar

Chinelo Cartago Dakar Dedo Adulto Masculino

Cartago Dakar Chinelo Masculino Original Grendene Casual

Chinelo Cartago Masculino Adulto Dakar

Chinelo Infantil De Elastico Dedo Cartago Kids Dakar

