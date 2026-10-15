Como limpar manchas e desembaçar o espelho facilmente; veja dicas

O primeiro passo é retirar a poeira com um pano macio e seco. Essa etapa ajuda a evitar que partículas de sujeira sejam arrastadas pela superfície durante a limpeza.





Em seguida, use outro pano de microfibra levemente umedecido com água. Se houver marcas de gordura, cosméticos ou dedos, um produto próprio para limpeza de vidros e espelhos pode ajudar. Uma alternativa é usar algumas gotas de detergente neutro diluído em água, aplicadas com um pano macio, sem encharcar a superfície.





Um cuidado importante é aplicar o produto no pano, e não diretamente no espelho. Assim, o líquido não escorre com tanta facilidade para as bordas, frestas e partes traseiras, onde a umidade pode danificar a camada refletora ou os materiais da moldura. Depois, finalize com outro pano limpo e seco para retirar os resíduos, manchas e a umidade.





Procure também evitar esponjas ásperas, palha de aço, pós abrasivos e produtos corrosivos. Também não é necessário exagerar na quantidade de limpa-vidros: o excesso pode deixar marcas e dificultar a secagem.