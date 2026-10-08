Você sai do
banho, estica o braço e pega a toalha esperando um abraço. Em vez disso,
encontra uma superfície que raspa. Ela já foi macia, você lembra. Nas primeiras
semanas, enxugar o rosto era quase um agrado. Hoje a toalha demora para secar,
parece pesada e, às vezes, tem aquele cheiro de guardada.
O primeiro
instinto costuma ser caprichar no amaciante, na esperança de devolver o que o
tempo levou. Só que fabricantes e marcas de limpeza apontam, com frequência, o
contrário: o que endurece a peça costuma ser o excesso de produto que fica
preso entre as fibras. A boa notícia é que, nesses casos, a toalha tem
conserto. E o caminho começa por entender o que acontece ali dentro.
A maciez de uma
toalha de algodão vem das pequenas alças de fio, as felpas, que também são
responsáveis por absorver a água. Quando algo se acumula entre elas, ficam
compactadas e perdem a função.
O primeiro
suspeito está num hábito comum: reforçar a dose. A Consul lembra que, por terem
tecido mais grosso e absorvente, as toalhas dão a impressão de pedir mais sabão
e amaciante, mas o sabão de lavar roupa já é bastante concentrado e o excesso
pode danificar as fibras. A marca sugere usar um pouco menos do que o habitual e
observar a diferença na maciez. A Whirlpool, fabricante de lavadoras, vai na
mesma direção: segundo ela, o sabão que permanece na toalha é causa provável da
rigidez, e o calor excessivo e a idade da peça também reduzem a maciez e a
absorção.
Agora, a parte
que gera discussão: o amaciante.
A Consul
informa que alguns fabricantes de toalhas pedem para evitá-lo, porque ele pode
impermeabilizar a peça e deixá-la menos absorvente. Segundo a marca, o
amaciante acumulado nas fibras também atrapalha a entrada de água e sabão,
reduzindo a eficácia da lavagem. Vivien Fodor, gerente de categoria de
lavanderia da Whirlpool, descreve o mesmo efeito de revestimento. Do outro
lado, a Cleanipedia, plataforma de dicas de limpeza da Unilever, inclui o
amaciante no passo a passo para toalhas macias e cheirosas.
Quem tem razão?
As duas orientações existem. O que dá para dizer com segurança é que, se a sua
toalha está áspera ou perdeu absorção, vale suspender o amaciante por algumas
lavagens e observar a diferença. O melhor teste é o da sua própria toalha.
Ela está
áspera, mas ainda absorve bem. Sinal clássico de resíduo de sabão. A Consul
sugere usar um pouco menos de sabão do que o habitual, e a Mueller recomenda
não lotar a lavadora e usar o enxágue extra, quando o modelo tiver a função.
Ela perdeu a
capacidade de secar o corpo. Quadro típico de camada acumulada nas fibras.
Pause o amaciante e faça a lavagem de recuperação descrita abaixo.
Ela tem
cheiro de guardada, mesmo limpa. Segundo a Consul, toalhas que não secam
por completo acumulam fungos e bactérias. A marca indica secar por completo, na
sombra e com boa ventilação, antes de guardar. O vinagre ajuda a eliminar
bactérias e umidade, e o bicarbonato combate o mau odor.
Ela está
fina, com fios soltos ou furos. Nesse caso, nenhuma receita resolve: a
fibra já cedeu. É hora de trocar. A peça antiga ainda pode virar pano de
limpeza.
Antes de qualquer receita, duas regras. Primeira: consulte a etiqueta da toalha e o manual da lavadora. A LG, por exemplo, informa que o vinagre, com uso repetido, pode afetar peças de borracha de determinadas máquinas. Segunda: nunca misture vinagre com água sanitária. Vale lembrar ainda que o resultado pode variar conforme os materiais e produtos utilizados e o uso correto do eletrodoméstico.
Passo a passo com bicarbonato
- Lave as toalhas separadas das demais roupas. A Consul explica que o atrito com outras peças desgasta as fibras e favorece as bolinhas.
- Use a dose de sabão indicada na embalagem, ou um pouco menos, e deixe o amaciante de fora.
- 60 g de bicarbonato para cada jogo de toalhas (rosto e banho), colocado direto no tambor. A Consul sugere meia xícara misturada ao sabão.
- Escolha a lavagem normal completa, com água fria. A Mueller recomenda ciclos longos, como "algodão" ou "roupas pesadas".
Passo a passo com vinagre branco
- Uma xícara (chá) de vinagre branco, de álcool ou de maçã, para cada lavadora cheia. Não se preocupe pois não ficará cheiro;
- Se quiser usar bicarbonato também, faça em outro ciclo, ou seja, vinagre em um ciclo e bicarbonato no seguinte, nunca os dois juntos.
- Lave com água fria e respeite a etiqueta da toalha: a ficha técnica de modelos Karsten, por exemplo, indica no máximo 40 °C.
Para manter a maciez depois
- Use pouco ou nenhum amaciante. Alterne o produto com uma solução de vinagre branco.
- Não lote a máquina: a Cleanipedia lembra que as toalhas absorvem muita água e ficam pesadas durante a lavagem.
- Lave após 3 ou 4 usos, dependendo da frequência e das condições de secagem.
- Seque na sombra, com boa ventilação, e por completo antes de guardar. O sol pode diminuir a vida útil da toalha. Evite também o calor excessivo ou retirar as peças ainda levemente úmidas.
- Não passe as toalhas. Do varal, elas vão direto para o armário, e passar sem vapor tira a maciez, segundo a Consul.
- Guarde em local arejado. Armários fechados por muito tempo costumam acumular mofo.
Se as toalhas já passaram do ponto, trocar por peças de boa qualidade e cuidar delas desde o primeiro uso faz diferença. Veja uma seleção.
Jogo de Banho 4 Peças Romance Dohler Aveludada
Tecido aveludado 100% Algodão. Estampa de coração e borboletas. Gramatura de 400 g/m². Pré-lavada e pré-encolhida, evitando encolhimento após a lavagem. 4 Peças:2 Toalhas de banho e 2 toalhas de rosto.
Jogo de Toalhas Buddemeyer Maya Extra Soft Banho
Contém: 2 toalha banho 70x135cm + 2 toalha rosto 48x80cm
Jogo De Banho Buddemeyer Fio Penteado Canelado
Com gramatura de 500g/m² as toalhas fio penteado tem alta absorção por serem confeccionadas em 100% algodão pré-lavado e pré-encolhido. 2 Toalhas de Banho Fio Penteado 70 x 140cm -2 Toalhas de Rosto Fio Penteado 48 x 85cm
Jogo De Toalhas Banhão Karsten Lumina 4 Peças
Composição de 98% algodão e 2% poliéster, tecnologia Unika, tratamento antipilling e pré-encolhimento, segundo a ficha técnica. A etiqueta indica lavagem a no máximo 40 °C e secagem em tambor a no máximo 60 °C. Boa escolha para quem quer uma toalha encorpada sem partir para o topo de linha.
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