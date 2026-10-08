A maciez de uma toalha de algodão vem das pequenas alças de fio, as felpas, que também são responsáveis por absorver a água. Quando algo se acumula entre elas, ficam compactadas e perdem a função.





O primeiro suspeito está num hábito comum: reforçar a dose. A Consul lembra que, por terem tecido mais grosso e absorvente, as toalhas dão a impressão de pedir mais sabão e amaciante, mas o sabão de lavar roupa já é bastante concentrado e o excesso pode danificar as fibras. A marca sugere usar um pouco menos do que o habitual e observar a diferença na maciez. A Whirlpool, fabricante de lavadoras, vai na mesma direção: segundo ela, o sabão que permanece na toalha é causa provável da rigidez, e o calor excessivo e a idade da peça também reduzem a maciez e a absorção.





Agora, a parte que gera discussão: o amaciante.





A Consul informa que alguns fabricantes de toalhas pedem para evitá-lo, porque ele pode impermeabilizar a peça e deixá-la menos absorvente. Segundo a marca, o amaciante acumulado nas fibras também atrapalha a entrada de água e sabão, reduzindo a eficácia da lavagem. Vivien Fodor, gerente de categoria de lavanderia da Whirlpool, descreve o mesmo efeito de revestimento. Do outro lado, a Cleanipedia, plataforma de dicas de limpeza da Unilever, inclui o amaciante no passo a passo para toalhas macias e cheirosas.





Quem tem razão? As duas orientações existem. O que dá para dizer com segurança é que, se a sua toalha está áspera ou perdeu absorção, vale suspender o amaciante por algumas lavagens e observar a diferença. O melhor teste é o da sua própria toalha.