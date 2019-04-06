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No outono, aprenda a remover o cheiro de guardado e arejar as roupas

E ainda tem a receita de uma solução de bicarbonato e amaciante para ajudar na retirada de maus odores

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 12:40

Publicado em 

06 abr 2019 às 12:40
Com o começo do outono e a aproximação do inverno, chega a hora de tirar os casacos e outras roupas de frio do fundo do armário, e que acabam ficando com o famoso “cheiro de guardado”. Hoje, a dica de Lucy Mizael é para quem quer arejar essas peças e remover os odores, sem precisar lavar as roupas. Acompanhe!
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>>> AS DICAS DA LUCY:
Saiba como arejar as roupas
1. Coloque a roupa no varal para arejar;
2. Borrife a solução de bicarbonato e amaciante a 30 cm de distância da roupa;
3. Deixe arejar por 6 horas;
4. Não passe a peça depois.
Como fazer a solução de bicarbonato e amaciante
Ingredientes: 500ml de água morna, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 2 colheres de sopa de amaciante (se for concentrado, use somente uma colher)
Modo de fazer: dissolva o bicarbonato de sódio na água morna, acrescente amaciante e coloque em frasco borrifador. Validade da solução: 1 mês.
 

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