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Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026

Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula, em uma disputa marcada pela menor diferença entre os dois primeiros colocados desde 2002. Os dois se enfrentam no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 17:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 out 2026 às 17:34
Imagem BBC Brasil
Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com mais votos do que Lula (PT) Crédito: Getty Images

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão se enfrentar no segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro, depois do primeiro turno mais apertado dos últimos 24 anos.

Flávio terminou a votação de 4 de outubro em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de 1,87 ponto percentual, ou cerca de 2,2 milhões de votos.

A votação de domingo trouxe a tona novas informações sobre as preferências do eleitorado neste ano — já que os brasileiros também escolheram governadores, senadores e deputados que vão compor o Congresso a partir de 2027.

Outro dado que emergiu foi a abstenção: mais de 33 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas, um recorde no primeiro turno desde 1998.

A BBC News Brasil reuniu mapas e gráficos que mostram como o país votou: onde cada candidato ganhou, como se comportaram as capitais, o tamanho da abstenção e como ficará a composição do Congresso e dos governos estaduais.

1. Como os Estados e municípios votaram para presidente

O mapa por Estados mostra Flávio como vencedor em 15 unidades da federação. Em 2022, Lula havia vencido o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, em 14 das 27 no primeiro turno.

Nos municípios, Flávio venceu em 52% das cidades. O mapa mostra Lula à frente na maior parte do Nordeste, e Flávio no Centro-Oeste, no Sul e em boa parte do Sudeste e do Norte.

Em relação ao primeiro turno de 2022, Lula perdeu em 713 municípios onde havia ganhado.

2. A disputa mais apertada em 24 anos

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 1,87 ponto percentual, a menor desde 2002.

Até então, a disputa mais acirrada tinha sido a de 2022, quando Lula teve 48,4% dos votos válidos e Jair Bolsonaro, 43,2%, uma distância de 5,2 pontos.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Nos Estados, as diferenças entre Lula e Flávio variaram de 0,04 ponto, no Amapá, a 48,2 pontos, em Roraima. Em Roraima, Flávio teve 71,06% dos votos válidos, contra 22,86% de Lula.

Nos dez Estados com a disputa mais equilibrada, a diferença ficou abaixo de 18 pontos.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

3. Como votaram as capitais

Nas capitais, Flávio venceu em 16 das 27. Nas capitais, ele obteve 15.680.918 de votos, contra 14.380.130 de Lula.

Lula ficou à frente na maior parte das capitais do Nordeste e em São Paulo, a maior cidade do país.

4. Abstenção e votos brancos e nulos

A abstenção no primeiro turno chegou a 21% do eleitorado, mesmo patamar de 2022.

Nas eleições presidenciais de 2002 a 2018, a taxa havia ficado entre 17% e 20% no primeiro turno.

Os votos brancos e nulos somaram 4,8%, pouco acima dos 4,4% de 2022. Entre 2002 e 2018, essa proporção variou de 8,4% a 10,4% no primeiro turno.

5. Governadores

Nos Estados, 20 governadores foram eleitos já no primeiro turno. O PL foi o que elegeu mais governadores até agora, com 5.

Outros cinco Estados e o Distrito Federal terão segundo turno em 25 de outubro. No caso do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria nesta quinta-feira (8/10) para anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que ficou em terceiro lugar no pleito.

Garotinho recebeu 274.411 votos, ou 3,17%. Como esses votos passam agora a ser considerados "nulos", o cálculo de votos válidos para outros candidatos muda.

Nesse cenário, Douglas Ruas (PL), que ficou em primeiro lugar com 49,27% dos votos válidos no primeiro turno — e iria disputar o segundo turno com Eduardo Paes (PSD) — conseguiria chegar a 50,88% dos votos considerados válidos. percentual suficiente para vencer a eleição no 1º turno.

O TSE, contudo, ainda não declarou Ruas eleito governador. Eduardo Paes disse que vai recorrer à decisão.

6. A nova cara do Congresso

No Senado, estavam em disputa dois terços das 81 cadeiras, duas por Estado. A partir de 2027, a maior bancada será a do PL, com 28 senadores.

Na Câmara dos Deputados, o PL, partido de Flávio, ocupará 23% das 513 cadeiras a partir de 2027.

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