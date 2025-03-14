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CBN na sua Casa

Aprenda a limpar vidros e deixá-los brilhando!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 14 de Março de 2025 às 11:59

Publicado em 

14 mar 2025 às 11:59
Limpador de janelas trabalhando em uma fachada de vidro em uma gôndola
Limpador de janelas trabalhando em uma fachada de vidro em uma gôndola Crédito: shutterstock
Nesta edição de CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael traz dicas de como remover manchas de gordura de vidros e deixá-los brilhando. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa -14-03-25.mp3

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