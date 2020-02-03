5 dicas para ajudar você a cuidar dos espelhos

Crédito: Marcelo Anielo/Divulgação

Os espelhos sempre estão presentes em diferentes espaços da casa. Seja como uma forma de ampliar o ambiente e dar um charme especial, seja para uso prático, eles pedem alguns cuidados. A escolha de um produto de qualidade também aumenta a durabilidade.

Viviane Sequetin, gerente de produtos da Guardian Glass, afirma que o segredo de um bom espelho é a resistência das camadas de tinta no verso que protegem a prata (responsável pelo reflexo). O consumidor nunca deve aceitar espelhos que, em seu verso, contenham riscos na tinta. No futuro, ele se transformará em defeito na parte espelhada.

Já Luiz Claudio Resende, consultor técnico da Viminas Vidros Especiais, explica que o grande inimigo dos espelhos é a aplicação mal realizada. Ele tem que ficar a 3 mm da parede. Senão, formam-se bolsões de água e de ar. Há fábricas que dão 10, 12 anos de garantia. No entanto, a garantia não cobre instalações ruins.

Segundo Resende, o uso de colas com solventes pode retirar a tinta de proteção, e bordas abertas podem cortar o espelho. O solvente pode tirar a tinta que há atrás dos espelhos, chegar à prata e causar oxidação. Em um ano, ele estraga. No caso das bordas, é preciso vedá-las para produtos de limpeza ou água não oxidarem a prata.

Segundo a arquiteta Cyane Zoboli, ambientes úmidos também contribuem para a deterioração do produto. Para manter o espelho em bom estado por mais tempo, é preciso aplicá-lo na parede com o que chamamos de chassi, perfil de alumínio colado atrás, e pendurá-lo como se fosse quadro, sem colá-lo. Segundo ela, em ambientes sem umidade, como salas, não há risco em colar o espelho na parede.

Passo a passo para limpeza e conservação

Quinto passo Primeiro, limpe a poeira com um espanador ou com um pano limpo e macio Nunca borrife nada no espelho. Para a limpeza, utilize um pano limpo e macio embebido em água morna ou álcool. Finalize com um pano seco e macio Nunca use produtos abrasivos, como palha de aço, lixas, esponjas, entre outros Nos espelhos do banheiro, nunca jogue água neles ou próximo às bordas Prenda os espelhos em um suporte e não cole na parede diretamente para não pegar umidade