Lava-louças gasta muita água? Veja quanto consome por ciclo

São nove da noite. O jantar foi bom, a conversa também, e agora a pia está cheia. Você abre a torneira, o barulho da água começa e, junto com ele, aparece uma pergunta que muita gente já fez em silêncio: a lava-louças gasta muita água?
É uma dúvida justa. A lava louça parece grande, usa água quente e leva um tempão para terminar o ciclo. A impressão é de que ela só pode gastar mais do que duas mãos e uma esponja. Os números contam outra história, mas com nuances que valem a conversa. Para você confiar no que vai ler, cada dado vem acompanhado de quem o informou.
Resposta rápida: depende. Os fabricantes informam de 10 a 20 litros por ciclo (Brastemp) e 12 litros no modelo de 14 serviços da Electrolux (LL14P). Já a Sabesp estima 117 litros para 15 minutos de torneira meio aberta. A economia é grande para quem lava com a torneira aberta e menor para quem já fecha a torneira ao ensaboar. A conta de luz sobe um pouco, e o texto mostra como calcular.
Não existe um número único. A Brastemp informa, em sua página de lava-louças, que um ciclo completo consome em média de 10 a 20 litros, e em outro conteúdo da marca fala em cerca de 20 litros. Nas contas deste texto, usamos os 20 litros, o valor mais alto, para não exagerar a economia. A Electrolux informa que o modelo LL14P, de 14 serviços, usa 12 litros por ciclo no programa Dia a Dia.
Dentro do mesmo aparelho, a variação entre programas costuma ser menor do que se imagina. Segundo a Brastemp, um ciclo longo pode gastar apenas 5,5 litros a mais do que um curto, dependendo do modelo. Modelos com sensor, como o Smart Sensor da marca, ajustam a água e o tempo conforme a sujeira.
As estimativas para a pia variam conforme a fonte e o método. A Sabesp calcula 117 litros em 15 minutos de torneira meio aberta, o que dá cerca de 8 litros por minuto, número usado pela Electrolux no site da marca. A Brastemp, citando estudos do Instituto Akatu, fala em até 120 litros no mesmo tempo, e material divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA) estima 100 litros para lavar louça com a torneira aberta. Em apartamentos, estimativas atribuídas à Sabesp chegam a cerca de 240 litros, o que mostra o quanto a vazão da torneira pesa.
Com a referência de 117 litros e 20 litros por ciclo, a diferença é de quase 100 litros por lavagem. Se a torneira ficasse meio aberta 15 minutos por dia, seriam cerca de 3.500 litros por mês na pia contra 600 litros na máquina, considerando um ciclo por dia. É um exemplo para dar ordem de grandeza, não uma previsão para a sua casa.
A parte que nem sempre aparece nos anúncios: o ganho depende do hábito. A Prolagos, concessionária de água e esgoto, estima que fechar a torneira enquanto se ensaboa a louça economiza cerca de 97 litros em casas. Cada empresa usa uma metodologia, então a comparação direta é aproximada. A conclusão que cabe é que a diferença é maior para quem lava com a torneira aberta e menor para quem já economiza na pia. Nos dois casos, há ainda o tempo livre e a água quente, que ajuda a remover gordura.
A água economizada tem uma contrapartida: a máquina usa eletricidade, entre outras coisas, para aquecer a água. A ficha técnica da Brastemp de 10 serviços informa consumo aproximado de 0,83 kWh por ciclo em 127 V e 0,74 kWh em 220 V, com eficiência energética classe A. Com um ciclo por dia, são cerca de 25 kWh por mês no modelo de 127 V (0,83 x 30). Como referência independente, a tabela de consumo médio do Procel, reproduzida pela comercializadora Esfera Energia, estima 30,86 kWh por mês para uma lava-louças usada 40 minutos por dia durante 30 dias.
Para saber quanto isso pesa na sua casa, multiplique os kWh pelo valor que aparece na sua conta de luz. Só como exemplo, se o kWh custasse R$ 1,00 (valor hipotético), 25 kWh seriam cerca de R$ 25 por mês. Vale lembrar que a Aneel aprovou, com vigência a partir de 7 de agosto de 2026, reajuste de 7,27% para consumidores residenciais da EDP Espírito Santo. A Brastemp avalia que o impacto na conta de luz é pequeno diante do ganho de tempo e de água. É uma avaliação da marca, e a decisão final depende da sua tarifa e da frequência de uso.
- Capacidade em serviços. A Brastemp informa que o modelo de 10 serviços lava até 110 peças e que, com carga incompleta, o consumo de água por item lavado aumenta. Modelos com função Meia Carga, como o BLF10BB, ajudam quando a louça é pouca. Escolha pelo tamanho da louça que você realmente acumula.
- Água e energia na ficha técnica. Compare litros e kWh por ciclo e a classificação de eficiência energética.
- Não precisa enxaguar antes. Segundo a Brastemp, basta remover os restos maiores, e o enxágue manual pode desperdiçar até 20 litros por lavagem.
- Detergente específico. A Brastemp orienta usar sempre detergente e secante próprios para lava-louças, e nunca o detergente comum de pia.
- Voltagem e medidas. Confira se o modelo é 127 V ou 220 V e se cabe no espaço. Consulte o manual do fabricante sobre instalação.
- Manutenção. A Brastemp recomenda higienizar o filtro interno com frequência para manter a eficiência.
Uma refeição simples por dia não pede uma máquina grande. Aqui o que pesa é o tamanho e a flexibilidade de instalação.
Lava-Louças Portátil 3L 8 Programas de Lavagem 220v
Compacta, portátil, inclui 8 programas para garantir uma limpeza completa. Possui 1 bandejas e são ajustáveis.
Lava-Louças Midea 8 Serviços Preta Touch Plus
Segundo a Midea, o modelo de 8 serviços é compacto, funcional e pensado para espaços reduzidos. O modelo tem 5 programas de lavagem. Confira a voltagem no anúncio.
Lava-Louças Brastemp 8 Serviços Inox
Modelo compacto de bancada, que também pode ser instalado em nicho. Tem 5 programas de lavagem (Dia a dia, Pesado, Delicado, Rápido e Econômico), recipiente para talheres e capacidade para até 91 peças. As medidas são 51 cm de largura, 63 cm de altura e 65 cm de profundidade.
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca
Tem 7 programas, display digital com tempo restante, interior em inox e Programa Turbo para louças mais sujas, inclusive panelas. A ficha técnica indica consumo de 13 litros de água, e as medidas são 59,5 x 55 x 50 cm.
Quando a pia enche duas vezes por dia, capacidade e ajuste automático de consumo fazem diferença. Os modelos abaixo estão em ordem crescente de tamanho.
Lava-Louças 10 Serviços Brastemp
Tem 6 programas, entre eles Smart Sensor, Pesado, Delicado, Rápido e Econômico, e água a 65 °C. A ficha do BLF10BB informa 0,83 kWh por ciclo em 127 V e 0,74 kWh em 220 V, com classificação A de eficiência energética.
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava e Seca
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Experience com Função Higienizar Compras
Segundo a Electrolux, os dois modelos consomem 12 litros de água por ciclo, contra cerca de 117 litros para lavar a mesma quantidade de louça à mão. Ambos têm função Higienizar Compras. O LL14B tem potência de 1.930 W, e o LL14P traz o programa Autosense, que identifica o nível de sujeira e escolhe o programa de lavagem, além de temperatura de até 70 °C e Secagem Extra.
Lava-louças Brastemp 15 Serviços com Smart Sensor
O Smart Sensor ajusta o consumo de água e a temperatura conforme a sujeira, e a função Acquaspray faz uma pré-lavagem no início do ciclo.
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Feita a conta, a pergunta deixa de ser "será que gasta muito?" e passa a ser "como eu lavo hoje?". Se a torneira costuma ficar aberta, a máquina tende a sair na frente na água, com um pequeno acréscimo de luz. Se você já lava com método, o que pesa é o tempo que você ganha.
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