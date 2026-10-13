Lava-louças gasta muita água? Veja quanto consome por ciclo

São nove da noite. O jantar foi bom, a conversa também, e agora a pia está cheia. Você abre a torneira, o barulho da água começa e, junto com ele, aparece uma pergunta que muita gente já fez em silêncio: a lava-louças gasta muita água?





É uma dúvida justa. A lava louça parece grande, usa água quente e leva um tempão para terminar o ciclo. A impressão é de que ela só pode gastar mais do que duas mãos e uma esponja. Os números contam outra história, mas com nuances que valem a conversa. Para você confiar no que vai ler, cada dado vem acompanhado de quem o informou.





Resposta rápida: depende. Os fabricantes informam de 10 a 20 litros por ciclo (Brastemp) e 12 litros no modelo de 14 serviços da Electrolux (LL14P). Já a Sabesp estima 117 litros para 15 minutos de torneira meio aberta. A economia é grande para quem lava com a torneira aberta e menor para quem já fecha a torneira ao ensaboar. A conta de luz sobe um pouco, e o texto mostra como calcular.