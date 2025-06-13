Aprenda como fazer a higienização caseira da máquina lava-louças

Lava louças, pratos, lavar louça, máquina de lavar louça Crédito: Freepik

Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael atende ao pedido da ouvinte Daniela e traz dicas de como limpar uma máquina lava-louças de maneira eficaz. O cuidado com o eletrodoméstico é um passo essencial para garantir sua eficiência e durabilidade. Ouça a conversa completa!

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Para lavar a lava-louças de forma eficaz, siga estes passos:

1. Preparação:

- Desligue e retire a máquina da tomada:

- Garanta que a máquina esteja desligada e não conectada à tomada para sua segurança e para evitar danos.

- Retire partes removíveis:

- Se possível, retire os cestos, grades, hélice e filtros da máquina para limpeza individual.

2. Limpeza da máquina:

- Limpe a parte externa:

- Passe um pano úmido com água e detergente neutro em toda a superfície da máquina, removendo sujeiras e manchas.

- Lave as partes removíveis:

- Lave os cestos, grades, hélice e filtros com água corrente, sabão neutro e uma escova macia.

- Limpe o filtro:

- Verifique e limpe o filtro da lava-louças, removendo resíduos de comida e sujeira.

3. Limpeza com vinagre:

- Use vinagre branco:

- Coloque vinagre branco no compartimento de detergente da máquina e, depois, execute um ciclo de lavagem com água quente para remover gordura e sujeira.

- Higienização:

- Se quiser, você pode adicionar bicarbonato de sódio e executar um ciclo de lavagem em alta temperatura (70°C) para higienizar.

4. Finalização:

- Seque a máquina: Depois de limpar, seque a máquina com um pano macio e seco.

- Reinstale as partes: Reinstale os cestos, grades, hélice e filtros na lava-louças.

- Reconecte a máquina: Conecte a máquina à tomada e ligue-a novamente.

- Dicas adicionais:

- Use detergente específico para lava-louças:

- Utilize detergente especial para lava-louças, que pode ser líquido ou em barra, no compartimento apropriado.

- Verifique a pressão da água:

- Certifique-se de que a pressão da água esteja adequada para o funcionamento correto da máquina.

- Limpe as borrachas de vedação:

- Limpe as borrachas de vedação da porta da máquina para evitar vazamentos e mau cheiro.

- Não use produtos abrasivos: