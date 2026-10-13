Morte de Netinho: o que é linfoma não Hodgkin, câncer que o cantor enfrentava desde 2025

A doença é dividida em dois grandes grupos: o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O primeiro leva o nome do patologista britânico Thomas Hodgkin, que o descreveu em 1832. A diferença entre os dois está nas células doentes. O linfoma de Hodgkin tem células grandes e facilmente identificáveis na biópsia, chamadas células de Reed-Sternberg. O não Hodgkin não tem um tipo celular característico.