Dor e vermelhidão na perna podem indicar trombose; veja os sinais de alerta

Dor e inchaço na perna podem parecer sintomas de menor importância à primeira vista, mas, em muitos casos, indicam um problema sério que exige investigação médica. A trombose venosa ocorre quando um coágulo se forma no interior de uma veia e dificulta ou impede a circulação sanguínea. Se parte desse trombo se desprender e migrar para os pulmões, pode provocar uma embolia pulmonar, quadro considerado potencialmente grave.