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Tragédia

Menina de 3 anos morre em festa de Dia das Crianças ao ser atingida por trave no Paraná

A Polícia Civil do Paraná afirmou, em nota, que informações preliminares indicam que a trave atingiu Heloisa da Silva Cruz, 3, na região abdominal durante o evento

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 13:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2026 às 13:48
Heloisa da Silva Cruz, 3, que morreu após ser atingida por uma trave de futebol em Imbaú (PR)
Heloisa da Silva Cruz, 3, que morreu após ser atingida por uma trave de futebol em Imbaú (PR) Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de três anos morreu neste domingo (11) durante um evento antecipado em comemoração pelo Dia das Crianças em Imbaú (PR), cidade a 220 km de Curitiba. De acordo com testemunhas, uma trave de futebol a atingiu durante o evento.
A Polícia Civil do Paraná afirmou, em nota, que informações preliminares indicam que a trave atingiu Heloisa da Silva Cruz, 3, na região abdominal durante o evento no campo Bonifácio. Os pais a socorreram e a levaram para uma unidade de saúde, mas ela não resistiu e morreu.
"Testemunhas serão ouvidas para auxiliar na apuração das responsabilidades. A Polícia Civil do Paraná realizará, nos próximos dias, perícia indireta no local para verificar a dinâmica da ocorrência", afirmou a corporação, em nota.
A Prefeitura de Imbaú suspendeu as festividades marcadas para esta segunda-feira (12) e declarou luto de três dias pela morte da menina.
"A medida representa o profundo pesar do poder público municipal diante desta perda irreparável, bem como a solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade neste momento de tristeza e consternação", declarou a prefeitura, em nota.

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