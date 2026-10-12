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Brasil

Site da Ancine é invadido e exibe foto de Flávio Bolsonaro e xingamentos a Lula

Sistema da Agência Nacional do Cinema exibiu tela com a mensagem 'nordestinos burros' e apoio a Israel e EUA

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 20:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2026 às 20:32
Registro de suposto ataque hacker sofrido pelo site da Ancine
Registro de suposto ataque hacker sofrido pelo site da Ancine Reprodução
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O portal de um sistema da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, sofreu uma invasão de hackers, nesta segunda (12), e exibiu, por cerca de uma hora, uma tela com xingamentos contra o presidente Lula (PT) e pessoas nordestinas. Como imagem de fundo, havia uma montagem com Flávio Bolsonaro (PL) fazendo sinal de arma com as mãos, a deputada federal Julia Zanatta, também do Partido Liberal, com um chicote, e um mapa da região Nordeste em vermelho.
"Vocês viram, o patrocínio do filme do Bolsonaro estava certo e do Lula ladrão foi por fora", dizia o texto. Abaixo, outra mensagem afirmava que "as universidades públicas irão queimar, seus comunistas do caralho". No alto, em letras garrafais, lia-se "nordestinos burros".
Procurada, a Ancine não se manifestou até a publicação deste texto. Pessoas ligadas à Associação dos Servidores Públicos da Ancine, a Aspac, afirmam que receberam relatos de profissionais que tentaram acessar o sistema nesta tarde e acionaram a equipe técnica da agência. O problema foi corrigido, mas o site está inacessível.
Conforme ficou registrado no portal WayBack Machine -que faz registros de alterações em sites-, o portal do Sistema Ancine Digital mostrava ainda saudações a Israel, aos Estados Unidos e à direita conservadora. "Se o Flávio não ganhar, eles manipularam as eleições com a China", dizia outra mensagem.
A Ancine, que regula a indústria audiovisual brasileira, sofreu cortes e foi paralisada por um período no governo de Jair Bolsonaro, entre 2018 e 2022.

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