Site da Ancine é invadido e exibe foto de Flávio Bolsonaro e xingamentos a Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O portal de um sistema da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, sofreu uma invasão de hackers, nesta segunda (12), e exibiu, por cerca de uma hora, uma tela com xingamentos contra o presidente Lula (PT) e pessoas nordestinas. Como imagem de fundo, havia uma montagem com Flávio Bolsonaro (PL) fazendo sinal de arma com as mãos, a deputada federal Julia Zanatta, também do Partido Liberal, com um chicote, e um mapa da região Nordeste em vermelho.

"Vocês viram, o patrocínio do filme do Bolsonaro estava certo e do Lula ladrão foi por fora", dizia o texto. Abaixo, outra mensagem afirmava que "as universidades públicas irão queimar, seus comunistas do caralho". No alto, em letras garrafais, lia-se "nordestinos burros".

Procurada, a Ancine não se manifestou até a publicação deste texto. Pessoas ligadas à Associação dos Servidores Públicos da Ancine, a Aspac, afirmam que receberam relatos de profissionais que tentaram acessar o sistema nesta tarde e acionaram a equipe técnica da agência. O problema foi corrigido, mas o site está inacessível.

Conforme ficou registrado no portal WayBack Machine -que faz registros de alterações em sites-, o portal do Sistema Ancine Digital mostrava ainda saudações a Israel, aos Estados Unidos e à direita conservadora. "Se o Flávio não ganhar, eles manipularam as eleições com a China", dizia outra mensagem.