AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Política

Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula

Manifestantes defendem a educação e a garantia dos direitos sociais

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 20:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 out 2026 às 20:28
Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula Tomaz Silva/Agência Brasil

Milhares de apoiadores lotaram as duas faixas da orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em apoio à democracia e à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A professora aposentada Clara Davidorch, de 87 anos, foi à manifestação acompanhada de duas amigas, de 85 e 82 anos.

“Vim nesse ato pelo Lula e pelas mulheres que morreram para que eu pudesse votar. Tenho dois filhos e três netos e penso no futuro deles.”

Ela conta que está trabalhando nas ruas pela reeleição de Lula desde o dia 16 de agosto. “Venham votar. Estou muito otimista. A garotada nos encheu de gás”, disse a aposentada, em alusão às manifestações de estudantes em várias regiões do país.

Maria da Conceição Ricardo, Clara Davidorch (ao centro) e Júlia Brant durante ato em apoio ao presidente Lula, candidato à reeleição, na praia de Copacabana
Maria da Conceição Ricardo, Clara Davidorch (ao centro) e Júlia Brant durante ato em apoio ao presidente Lula, candidato à reeleição, na praia de Copacabana Tomaz Silva/Agência Brasil

A estudante de pós-graduação em Gestão do Conhecimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Suelen Geovana, de 25 anos, veio de Campo Grande, na zona oeste, para participar do ato.

“Estou aqui porque luto pela democracia, pelo acesso à educação, à saúde e à igualdade para todos. Graças ao governo Lula, pude fazer uma faculdade pública. Entrei como cotista porque venho de uma família pobre. Estou otimista. A gente vai virar”, afirmou a estudante, em referência ao resultado do primeiro turno, em que Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,03% dos votos e Lula, 45,16%.

A estudante Suelen Geovana (centro) segura cartaz durante ato em Copacabana
A estudante Suelen Geovana (centro) segura cartaz durante ato em Copacabana Tomaz Silva/Agência Brasil

A advogada Carolina Estrela, de 43 anos, levou os filhos Larissa, de 11 anos, e Davi, de 8 anos, à orla de Copacabana.

“As crianças devem ser criadas dentro de um movimento de entender o que acontece na dinâmica social. Viver é um ato político. Este é um momento importante para o país, em que a gente não está apenas escolhendo um representante para chefiar nossa nação, mas também decidindo sobre direitos humanitários e a defesa da dignidade da pessoa humana.”

Carolina acrescentou que não há nada mais educativo do que mostrar às crianças os dois lados. “Não quero que meus filhos cresçam num ambiente onde todo mundo pensa igual. Eu quero que eles tenham o direito de discordar. Esse é o processo democrático.”

Nesta segunda-feira, também estavam previstos atos em apoio ao presidente Lula em outros pontos do estado do Rio de Janeiro: em Niterói, na Praça da Cantareira; na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão; nos Arcos da Lapa, no centro do Rio; e em Nilópolis, na Praça dos Estudantes.

A Agência Brasil buscou informações sobre atos de campanha do candidato Flávio Bolsonaro, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações e para a divulgação da agenda de campanha no país.

Veja Também 

Imagem BBC Brasil

O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre o funcionalismo público

Imagem de destaque

O que se sabe sobre o vaivém de decisões da Justiça Eleitoral sobre o canal de WhatsApp 'Exército de Lula'

Apoiadores de Lula caminharam em Vitória neste domingo (11) em mobilização para o segundo turno

Vídeo: PT vai às ruas em Vitória para ampliar votação de Lula no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Lula Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Propaganda de Flávio Bolsonaro foi ao ar sem som após falha técnica
EBC nega participação em falha de áudio na propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que usou carreira para dar visibilidade a pessoas com deficiência
Registro de suposto ataque hacker sofrido pelo site da Ancine
Site da Ancine é invadido e exibe foto de Flávio Bolsonaro e xingamentos a Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados