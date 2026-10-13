Justiça dá razão ao Vasco e recoloca jogo contra o Boca Juniors no Maracanã

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) determinou que a partida de volta do confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, seja realizada no estádio do Maracanã. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (20), às 21h30, e os ingressos já estão esgotados os times fazem o duelo de ida nesta terça (13), em Buenos Aires.
O local do segundo embate tem sido motivo de batalha entre o Vasco e o consórcio que administra o Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense. O clube cruzmaltino havia obtido na sexta (9), na 23ª Câmara de Direito Privado, autorização para atuar no estádio, porém no dia seguinte a concessionária Fla-Flu conseguiu liminar contrária, assinada pela vice-presidente do TJ-RJ, Suely Lopes Magalhães.
O caso teve novo capítulo na manhã desta terça, quando o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto voltou a dar razão ao time de São Januário, que, pouco depois, anunciou que toda a carga de ingressos já havia sido comercializada. A decisão foi celebrada pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que defendia a realização do jogo no Maracanã por questões de segurança.
Em seu texto, Almeida Neto refuta os argumentos que tinham sido utilizado pelo consórcio Fla-Flu. Um deles era o risco decorrente do fato de que há um jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo marcado também para terça, no Maracanãzinho, anexo ao Maracanã. O termo de concessão do estádio, porém, aponta que jogos da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) têm prioridade.
O desembargador também chamou de "descabida a alegação de perda do objeto". O consórcio citava questões de prazo para comunicação do local da partida à Conmebol. O magistrado apontou que, "ao contrário do que afirmou Fla-Flu, a própria Conmebol estabeleceu um novo prazo ao Vasco, com termo final em 13 de outubro, 12h".