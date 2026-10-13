Justiça dá razão ao Vasco e recoloca jogo contra o Boca Juniors no Maracanã





O caso teve novo capítulo na manhã desta terça, quando o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto voltou a dar razão ao time de São Januário, que, pouco depois, anunciou que toda a carga de ingressos já havia sido comercializada. A decisão foi celebrada pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que defendia a realização do jogo no Maracanã por questões de segurança.