'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unido

Em primeiro lugar, a curto prazo, ele quer "aprofundar" a relação do Reino Unido com a UE numa cúpula em Bruxelas no final do próximo mês. Ele insiste que esse aprofundamento estaria em conformidade com a promessa feita pelo Partido Trabalhista nas últimas eleições gerais, de que o Reino Unido diria não à união aduaneira, ao mercado único e à livre circulação.