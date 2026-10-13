Tem cenoura em casa? Aprenda a preparar este bolo com amêndoas para o lanche da tarde

O bolo de cenoura é um clássico da culinária brasileira, conquistando diferentes paladares com seu sabor adocicado e sua textura macia. Porém, a receita tradicional pode ganhar um toque especial com a adição de alguns ingredientes, como as amêndoas. Além de proporcionarem uma leve crocância, elas acrescentam um sabor diferenciado à massa, tornando o preparo ainda mais irresistível. Fácil de fazer, essa combinação é perfeita para deixar o lanche da tarde mais saboroso e surpreender toda a família. Confira a receita!