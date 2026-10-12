Policial do Bope é morto após PMs confundirem abordagem no Rio

O subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, 54, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), foi morto na manhã deste domingo (11), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, em um tiroteio com policiais militares.





Segundo o comando do Bope, agentes da unidade faziam uma abordagem a um carro na rua Guilherme Moreira quando policiais do 18º BPM (Batalhão da Polícia Militar) viram a movimentação, confundiram a ação com um ato criminoso e atiraram contra a equipe.





A confusão, ainda segundo o Bope, teria ocorrido devido à baixa luminosidade do local.

Outros quatro agentes do Bope ficaram feridos. Um policial do 18º BPM também sofreu ferimentos. Todos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste.





O policial morto trabalhava há 26 anos na corporação, a maior parte do tempo no Bope. Ele tinha três filhos e era irmão do policial Heber Carvalho da Fonseca, também do Bope, morto aos 39 anos durante a operação Contenção, ação policial no Rio que se tornou a mais letal do Brasil, com 122 mortos, em outubro de 2025.





"Perdi meu esposo em outubro de 2025 e hoje, no mesmo mês, no aniversário da minha filha, recebo a notícia que perdi o meu cunhado. A nossa família não suporta mais tanta dor", afirmou Jéssica Araújo, viúva de Heber, em uma postagem nas redes sociais.





"O Governo do Estado prestará toda assistência necessária às vítimas e aos seus familiares", diz nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar.





A Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria Interna da Polícia Militar, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, investigam o tiroteio.