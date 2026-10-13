AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conteúdo de Marca

Videocast Talk Imóveis: qualificação profissional redefine atuação de corretores no ES

Com profissionais cada vez mais capacitados e um mercado mais exigente, o Creci-ES tem realizado uma série de ações para acompanhar o novo momento do setor

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 14:43

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 14:43

O perfil do corretor de imóveis passa por uma transformação no Espírito Santo e no Brasil. A atuação tradicional de intermediação abre espaço para uma consultoria técnica multidisciplinar, com domínio de áreas contratuais, tributárias e de análise de mercado. O cenário reflete o nível de escolaridade da categoria e o crescimento da demanda por segurança jurídica nas transações imobiliárias.


Em entrevista para o Videocast Imóveis em Pauta especial Talk Imóveis 2026, de A Gazeta, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Manoel Dias, contou que a qualificação alterou a relação de trabalho com compradores e investidores, exigindo maior precisão na avaliação de riscos e viabilidade dos negócios.

Creci-ES está ampliando o atendimento em diferentes regiões do Estado
Editora de Imóveis A Gazeta, Karine Nobre, e o presidente do Creci-ES, Manoel Dias, durante gravação do videocast Philipe Ferreira

Ele também falou sobre as ações do órgão para coibir o exercício ilegal da profissão e prevenir fraudes, com a intensificação das ações de fiscalização, com foco no ambiente digital e redes sociais, além do monitoramento presencial. O órgão mantém canais diretos para o recebimento de denúncias da população e verificação do registro regular dos intermediadores.


Paralelamente ao fortalecimento da fiscalização, o conselho está  ampliando o atendimento em diferentes regiões do Estado. Municípios como Guarapari, Vila Velha, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante contarão com fiscalização local, atendimento descentralizado e a atuação das Comissões para Desenvolvimento Imobiliário (CDI). As comissões integram corretores locais às demandas municipais e ao diálogo com os órgãos públicos das regiões.


Clique no vídeo para saber mais sobre as ações do Creci-ES.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Mercado imobiliário ES Corretor Corretor de Imóveis Corretora Creci Videocast Podcast
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master
Mensagens apontam Vorcaro como sócio de rede de prostituição e recrutamento, diz portal
Imagem BBC Brasil
'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unido
Imagem BBC Brasil
O ciberataque que esquentou geladeiras de supermercados na França, estragou alimentos e causou milhões em prejuízo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados