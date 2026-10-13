Videocast Talk Imóveis: qualificação profissional redefine atuação de corretores no ES

O perfil do corretor de imóveis passa por uma transformação no Espírito Santo e no Brasil. A atuação tradicional de intermediação abre espaço para uma consultoria técnica multidisciplinar, com domínio de áreas contratuais, tributárias e de análise de mercado. O cenário reflete o nível de escolaridade da categoria e o crescimento da demanda por segurança jurídica nas transações imobiliárias.
Em entrevista para o Videocast Imóveis em Pauta especial Talk Imóveis 2026, de A Gazeta, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Manoel Dias, contou que a qualificação alterou a relação de trabalho com compradores e investidores, exigindo maior precisão na avaliação de riscos e viabilidade dos negócios.
Ele também falou sobre as ações do órgão para coibir o exercício ilegal da profissão e prevenir fraudes, com a intensificação das ações de fiscalização, com foco no ambiente digital e redes sociais, além do monitoramento presencial. O órgão mantém canais diretos para o recebimento de denúncias da população e verificação do registro regular dos intermediadores.
Paralelamente ao fortalecimento da fiscalização, o conselho está ampliando o atendimento em diferentes regiões do Estado. Municípios como Guarapari, Vila Velha, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante contarão com fiscalização local, atendimento descentralizado e a atuação das Comissões para Desenvolvimento Imobiliário (CDI). As comissões integram corretores locais às demandas municipais e ao diálogo com os órgãos públicos das regiões.
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