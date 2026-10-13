Videocast Talk Imóveis: qualificação profissional redefine atuação de corretores no ES

O perfil do corretor de imóveis passa por uma transformação no Espírito Santo e no Brasil. A atuação tradicional de intermediação abre espaço para uma consultoria técnica multidisciplinar, com domínio de áreas contratuais, tributárias e de análise de mercado. O cenário reflete o nível de escolaridade da categoria e o crescimento da demanda por segurança jurídica nas transações imobiliárias.





Em entrevista para o Videocast Imóveis em Pauta especial Talk Imóveis 2026, de A Gazeta, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Manoel Dias, contou que a qualificação alterou a relação de trabalho com compradores e investidores, exigindo maior precisão na avaliação de riscos e viabilidade dos negócios.