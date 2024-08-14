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Decoração

3 dicas para escolher o espelho do banheiro

Arquitetos compartilham truques simples para combinar essa peça-chave com a decoração do ambiente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 ago 2024 às 15:02

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 15:02

Imagem Edicase Brasil
Os espelhos auxiliam nas atividades diárias e são a peça-chave dos banheiros Crédito: ImageFlow/Shutterstock
Na relação de itens que compõem os projetos de banheiros e lavabos, os espelhos não figuram apenas como decorativos; são considerados essenciais tanto para a estética do projeto como também para as funções desejadas pelas pessoas.
Seja para realizar a maquiagem, fazer a barba ou conferir o visual antes de sair, vale ressaltar que espelho “não é tudo igual”. Junto ao formato, observar o local contribui para a definição do modelo que melhor atenderá a demanda dos moradores.
Para quem busca entender mais sobre como o objeto transforma os ambientes e  quer conhecer as características a serem analisadas antes de considerá-lo para a utilização, os arquitetos Joe Filho e Talitha Cassettari, do escritório Joe Filho Arquitetos, compartilham dicas relevantes. Confira abaixo.

1. Invista em formatos inovadores

Em um banheiro, o espelho é um objeto visual que reflete a imagem da pessoa e auxilia nas atividades diárias como escovar os dentes, se barbear, escovar cabelos, fazer skincare e se maquiar. Além disso, altera a percepção de espaço, podendo deixar o ambiente mais amplo e mais aberto – tudo depende da disposição e do planejamento de quem faz. Mas espelhos também são decorativos e, por apresentarem diferentes formatos, cores e molduras, é primordial defini-los de acordo com a intenção pretendida.
“Espelhos para lavabo e banheiro não devem ter seu emprego pautado somente na reflexão da imagem do usuário, mas também contribuir para um visual bacana”,   ressalta Talitha Cassettari. No que diz respeito ao formato, a tendência é investir em formatos inovadores e que vão além dos tradicionais quadrados, retangulares, bisote ou redondo. 
“Assim como no projeto do banheiro que realizamos para a CASACOR São Paulo, adoramos apostar nos espelhos com envergadura orgânica e ovais, como também as composições que trazem mais de uma peça”, diz Joe Filho.
Imagem Edicase Brasil
O espelho deve atender às necessidades do morador e do ambiente Crédito: NavinTar/Shutterstock)

2. Preste atenção às dimensões do espelho

Se, na hora de comprar o espelho, ainda surgirem dúvidas quanto às dimensões necessárias, lembre-se que os espelhos necessitam ter no mínimo 35 centímetros, independentemente se são para banheiros ou lavabos. Eles precisam ser suficientes para que o usuário enxergue não só o seu rosto, mas também parte de seu tronco ou ele todo, de preferência.
Compre o espelho que a necessidade do seu ambiente pedir, pois cada um tem uma função, como espelhos planos, antiembaçantes, côncavo – de aumento, ideal para quem se maquia diariamente. Ainda segundo Joe Filho, uma dica valiosa é valorizar a iluminação do espelho.

3. Opte por um item que combine com a iluminação do espaço

Espelhos e luz são elementos que “dialogam”. Devem ser pensados juntos quando se trata de um cômodo como o banheiro ou o lavabo.
Um projeto luminotécnico eficaz contribui para compor o ambiente ; e, nesses espaços, indica-se trabalhar com um mix entre luz branca, indispensável para propiciar maior visibilidade, clareza e naturalidade, enquanto o “calor” da luz amarela adiciona a sensação de acolhimento. Portanto, o ideal seria trabalhar sempre com a iluminação em 3.000 K.

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