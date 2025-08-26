Clube A Gazeta
Coifa ou depurador: qual escolher para a sua cozinha

Entenda as principais diferenças entre estes equipamentos essenciais e tome a decisão certa para manter sua cozinha sempre limpa e livre de odores.

Vitória
Publicado em 26/08/2025 às 14h30
Descubra as diferenças entre coifa e depurador para escolher a melhor opção para sua cozinha. . Crédito: Gerado por IA
Você já se perguntou por que, mesmo após preparar uma refeição deliciosa, sua cozinha parece ter "absorvido" todos os aromas e vapores? A resposta está na ausência ou escolha inadequada de um equipamento fundamental: a coifa ou o depurador de ar.

A decisão entre esses dois equipamentos vai muito além da estética, ela impacta diretamente na qualidade do ar, na limpeza do ambiente e até mesmo na durabilidade dos móveis e eletrodomésticos da sua cozinha. A coifa funciona como uma espécie de exaustor, expelindo os odores para fora da casa, enquanto o depurador filtra e purifica o ar, devolvendo-o limpo para o cômodo.

Vale esclarecer um equívoco comum: muitas pessoas chamam qualquer depurador (ou exaustor) de "Suggar", mas na verdade Suggar é uma marca brasileira que se popularizou tanto no mercado que acabou virando sinônimo do produto. É como acontece com outras marcas que se tornaram genéricas no vocabulário popular.

Para escolher entre coifa e depurador, é essencial compreender as características de cada um, suas vantagens e limitações, além de considerar as especificidades do seu espaço. Vamos desvendar essa questão de uma vez por todas.

Coifa: a solução completa para ambientes maiores

A coifa serve para eliminar o ar gorduroso da cozinha através de um tubo que joga esse ar para fora do ambiente. Isso deixa o ar da cozinha sempre limpo enquanto você está cozinhando. Este sistema de exaustão é considerado mais eficaz porque remove completamente os vapores, gorduras e odores do ambiente interno.

Vantagens da coifa:

  • Eficiência superior: Remove completamente os odores e vapores do ambiente
  • Proteção dos móveis: Evita o acúmulo de gordura em armários e paredes
  • Dupla função: pode ser usada tanto no modo exaustão, retirando o ar de dentro do ambiente e mandando-o para fora
  • Variedade de modelos: coifa de parede, ilha, inclinada e tradicional

Tipos de coifa disponíveis:

Coifa de parede: Se a sua cozinha é grande, a coifa de parede pode ser uma ótima opção. É instalada na parede logo acima do fogão.

Coifa de ilha: Ideal para cozinhas com cooktop centralizado, onde a coifa fica suspensa no teto.

Coifa inclinada: A coifa inclinada também é instalada próxima à parede, mas não há diferença no funcionamento em relação aos outros modelos. A distinção está apenas no posicionamento dentro da cozinha.

Depurador: praticidade para apartamentos e espaços menores

Apesar de não ter a mesma eficiência de uma coifa, o depurador tem a sua valia quando o projeto não permite a abertura de um duto para o exterior. Esta situação é comum em apartamentos antigos ou reformas com restrições estruturais. O equipamento conta com filtros metálicos e de carvão que capturam as partículas e neutralizam os odores.

Vantagens do depurador:

  • Instalação simplificada: A instalação do depurador é muito mais fácil
  • Custo-benefício: Indicado principalmente para ambientes menores, pois é mais compacto e de menor custo
  • Versatilidade: Não necessita de dutos ou alterações estruturais
  • Design compacto: Ocupa menos espaço visual na cozinha

Como escolher: coifa ou depurador?

A escolha ideal depende de fatores específicos do seu projeto:

Escolha a coifa quando:

  • Sua cozinha possui área superior a 10m²
  • É possível instalar dutos para o exterior
  • Você cozinha com frequência e utiliza muito óleo
  • Prioriza máxima eficiência na remoção de odores
  • Tem orçamento para investir em maior eficácia

Escolha o depurador quando:

  • Mora em apartamento com restrições estruturais
  • A cozinha é compacta (até 10m²)
  • Busca uma solução econômica e prática
  • O projeto não permite a abertura de um duto para o exterior
  • Cozinha esporadicamente

Critérios técnicos para a decisão final

Capacidade de sucção: Para calcular a capacidade ideal, considere que todas as coifas filtram o ar, eliminam a fumaça e a gordura para não sujar as paredes. A regra geral é multiplicar o volume da cozinha (comprimento x largura x altura) por 10 a 12 para coifas, e por 6 a 8 para depuradores.

Manutenção e filtros: Ambos os equipamentos requerem manutenção regular dos filtros. O depurador conta com filtros metálicos e de carvão, que devem ser limpos mensalmente e substituídos conforme especificação do fabricante.

Design e integração: Além de funcionais, elas viraram verdadeiros elementos de decoração, trazendo charme para o ambiente. Considere como o equipamento se integrará ao projeto estético da sua cozinha.

Produtos recomendados

Com base nas características técnicas e no desempenho no mercado, selecionamos opções que atendem diferentes necessidades e orçamentos. Cada produto foi escolhido considerando eficiência, durabilidade e custo-benefício para garantir que sua escolha seja certeira.

Coifas recomendadas:

Coifa e Depurador de Parede Philco 90cm 110v

Coifa e Depurador de Parede Philco 90cm 110v

Coifa de Ilha Oster Inox Touch Control, 90cm, 110v

Coifa de Ilha Oster Inox Touch Control, 90cm, 110v

Coifa inclinada de parede 90cm Em Vidro Evo Touch Branco

Coifa inclinada de parede 90cm Em Vidro Evo Touch Branco

Coifa de Parede Piramidal Eos 90cm

Coifa de Parede Piramidal Eos 90cm

Coifa De Parede 90cm Vidro Curvo Fogatti Black 110v

Coifa De Parede 90cm Vidro Curvo Fogatti Black 110v

Depuradores recomendados:

Depurador De Ar Slim 60cm Preto Com Manta Suggar

Depurador De Ar Slim 60cm Preto Com Manta Suggar

Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Branco Bivolt

Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Branco Bivolt

Depurador Slim Philco 90cm Preto 127v

Depurador Slim Philco 90cm Preto 127v

Depurador Exaustor Slim Embutir 80cm Inox Suggar

Depurador Exaustor Slim Embutir 80cm Inox Suggar

A escolha entre coifa e depurador não deve ser tomada apenas pelo preço ou aparência. A coifa é uma solução mais abrangente e eficaz. Além de purificar o ar, a coifa possui um sistema de exaustão que direciona a fumaça e os odores para fora da cozinha.

Considere as características do seu espaço, seus hábitos culinários e as possibilidades estruturais do ambiente. É importante que a coifa ou o depurador seja dimensionado corretamente para garantir máxima eficiência.

Lembre-se: investir no equipamento certo desde o início economiza tempo, dinheiro e garante que sua cozinha permaneça sempre agradável e funcional. A decisão certa hoje se refletirá em anos de satisfação e praticidade no seu dia a dia culinário.

Caro Leitor(a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro quatro pontos:
1 Como participantes do Programa de Associados da Amazon e Mercado Livre, somos remunerado pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria

