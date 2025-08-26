Coifa ou depurador: qual escolher para a sua cozinha

Descubra as diferenças entre coifa e depurador para escolher a melhor opção para sua cozinha. . Crédito: Gerado por IA

Você já se perguntou por que, mesmo após preparar uma refeição deliciosa, sua cozinha parece ter "absorvido" todos os aromas e vapores? A resposta está na ausência ou escolha inadequada de um equipamento fundamental: a coifa ou o depurador de ar.



A decisão entre esses dois equipamentos vai muito além da estética, ela impacta diretamente na qualidade do ar, na limpeza do ambiente e até mesmo na durabilidade dos móveis e eletrodomésticos da sua cozinha. A coifa funciona como uma espécie de exaustor, expelindo os odores para fora da casa, enquanto o depurador filtra e purifica o ar, devolvendo-o limpo para o cômodo.

Vale esclarecer um equívoco comum: muitas pessoas chamam qualquer depurador (ou exaustor) de "Suggar", mas na verdade Suggar é uma marca brasileira que se popularizou tanto no mercado que acabou virando sinônimo do produto. É como acontece com outras marcas que se tornaram genéricas no vocabulário popular.

Para escolher entre coifa e depurador, é essencial compreender as características de cada um, suas vantagens e limitações, além de considerar as especificidades do seu espaço. Vamos desvendar essa questão de uma vez por todas.

Coifa: a solução completa para ambientes maiores

A coifa serve para eliminar o ar gorduroso da cozinha através de um tubo que joga esse ar para fora do ambiente. Isso deixa o ar da cozinha sempre limpo enquanto você está cozinhando. Este sistema de exaustão é considerado mais eficaz porque remove completamente os vapores, gorduras e odores do ambiente interno.

Vantagens da coifa:

Eficiência superior: Remove completamente os odores e vapores do ambiente

Proteção dos móveis: Evita o acúmulo de gordura em armários e paredes

Dupla função: pode ser usada tanto no modo exaustão, retirando o ar de dentro do ambiente e mandando-o para fora

Variedade de modelos: coifa de parede, ilha, inclinada e tradicional

Tipos de coifa disponíveis:

Coifa de parede: Se a sua cozinha é grande, a coifa de parede pode ser uma ótima opção. É instalada na parede logo acima do fogão.

Coifa de ilha: Ideal para cozinhas com cooktop centralizado, onde a coifa fica suspensa no teto.

Coifa inclinada: A coifa inclinada também é instalada próxima à parede, mas não há diferença no funcionamento em relação aos outros modelos. A distinção está apenas no posicionamento dentro da cozinha.

Depurador: praticidade para apartamentos e espaços menores

Apesar de não ter a mesma eficiência de uma coifa, o depurador tem a sua valia quando o projeto não permite a abertura de um duto para o exterior. Esta situação é comum em apartamentos antigos ou reformas com restrições estruturais. O equipamento conta com filtros metálicos e de carvão que capturam as partículas e neutralizam os odores.

Vantagens do depurador:

Instalação simplificada: A instalação do depurador é muito mais fácil

Custo-benefício: Indicado principalmente para ambientes menores, pois é mais compacto e de menor custo

Versatilidade: Não necessita de dutos ou alterações estruturais

Design compacto: Ocupa menos espaço visual na cozinha

Como escolher: coifa ou depurador?

A escolha ideal depende de fatores específicos do seu projeto:

Escolha a coifa quando:

Sua cozinha possui área superior a 10m²

É possível instalar dutos para o exterior

Você cozinha com frequência e utiliza muito óleo

Prioriza máxima eficiência na remoção de odores

Tem orçamento para investir em maior eficácia

Escolha o depurador quando:

Mora em apartamento com restrições estruturais

A cozinha é compacta (até 10m²)

Busca uma solução econômica e prática

O projeto não permite a abertura de um duto para o exterior

Cozinha esporadicamente

Critérios técnicos para a decisão final

Capacidade de sucção: Para calcular a capacidade ideal, considere que todas as coifas filtram o ar, eliminam a fumaça e a gordura para não sujar as paredes. A regra geral é multiplicar o volume da cozinha (comprimento x largura x altura) por 10 a 12 para coifas, e por 6 a 8 para depuradores.

Manutenção e filtros: Ambos os equipamentos requerem manutenção regular dos filtros. O depurador conta com filtros metálicos e de carvão, que devem ser limpos mensalmente e substituídos conforme especificação do fabricante.

Design e integração: Além de funcionais, elas viraram verdadeiros elementos de decoração, trazendo charme para o ambiente. Considere como o equipamento se integrará ao projeto estético da sua cozinha.

Produtos recomendados

Com base nas características técnicas e no desempenho no mercado, selecionamos opções que atendem diferentes necessidades e orçamentos. Cada produto foi escolhido considerando eficiência, durabilidade e custo-benefício para garantir que sua escolha seja certeira.

Coifas recomendadas:

Depuradores recomendados:

A escolha entre coifa e depurador não deve ser tomada apenas pelo preço ou aparência. A coifa é uma solução mais abrangente e eficaz. Além de purificar o ar, a coifa possui um sistema de exaustão que direciona a fumaça e os odores para fora da cozinha.

Considere as características do seu espaço, seus hábitos culinários e as possibilidades estruturais do ambiente. É importante que a coifa ou o depurador seja dimensionado corretamente para garantir máxima eficiência.

Lembre-se: investir no equipamento certo desde o início economiza tempo, dinheiro e garante que sua cozinha permaneça sempre agradável e funcional. A decisão certa hoje se refletirá em anos de satisfação e praticidade no seu dia a dia culinário.

