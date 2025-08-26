Coifa ou depurador: qual escolher para a sua cozinha

Você já se perguntou por que, mesmo após preparar uma refeição deliciosa, sua cozinha parece ter "absorvido" todos os aromas e vapores? A resposta está na ausência ou escolha inadequada de um equipamento fundamental: a coifa ou o depurador de ar.
A decisão entre esses dois equipamentos vai muito além da estética, ela impacta diretamente na qualidade do ar, na limpeza do ambiente e até mesmo na durabilidade dos móveis e eletrodomésticos da sua cozinha. A coifa funciona como uma espécie de exaustor, expelindo os odores para fora da casa, enquanto o depurador filtra e purifica o ar, devolvendo-o limpo para o cômodo.
Vale esclarecer um equívoco comum: muitas pessoas chamam qualquer depurador (ou exaustor) de "Suggar", mas na verdade Suggar é uma marca brasileira que se popularizou tanto no mercado que acabou virando sinônimo do produto. É como acontece com outras marcas que se tornaram genéricas no vocabulário popular.
Para escolher entre coifa e depurador, é essencial compreender as características de cada um, suas vantagens e limitações, além de considerar as especificidades do seu espaço. Vamos desvendar essa questão de uma vez por todas.
Coifa: a solução completa para ambientes maiores
A coifa serve para eliminar o ar gorduroso da cozinha através de um tubo que joga esse ar para fora do ambiente. Isso deixa o ar da cozinha sempre limpo enquanto você está cozinhando. Este sistema de exaustão é considerado mais eficaz porque remove completamente os vapores, gorduras e odores do ambiente interno.
Vantagens da coifa:
- Eficiência superior: Remove completamente os odores e vapores do ambiente
- Proteção dos móveis: Evita o acúmulo de gordura em armários e paredes
- Dupla função: pode ser usada tanto no modo exaustão, retirando o ar de dentro do ambiente e mandando-o para fora
- Variedade de modelos: coifa de parede, ilha, inclinada e tradicional
Tipos de coifa disponíveis:
Coifa de parede: Se a sua cozinha é grande, a coifa de parede pode ser uma ótima opção. É instalada na parede logo acima do fogão.
Coifa de ilha: Ideal para cozinhas com cooktop centralizado, onde a coifa fica suspensa no teto.
Coifa inclinada: A coifa inclinada também é instalada próxima à parede, mas não há diferença no funcionamento em relação aos outros modelos. A distinção está apenas no posicionamento dentro da cozinha.
Depurador: praticidade para apartamentos e espaços menores
Apesar de não ter a mesma eficiência de uma coifa, o depurador tem a sua valia quando o projeto não permite a abertura de um duto para o exterior. Esta situação é comum em apartamentos antigos ou reformas com restrições estruturais. O equipamento conta com filtros metálicos e de carvão que capturam as partículas e neutralizam os odores.
Vantagens do depurador:
- Instalação simplificada: A instalação do depurador é muito mais fácil
- Custo-benefício: Indicado principalmente para ambientes menores, pois é mais compacto e de menor custo
- Versatilidade: Não necessita de dutos ou alterações estruturais
- Design compacto: Ocupa menos espaço visual na cozinha
Como escolher: coifa ou depurador?
A escolha ideal depende de fatores específicos do seu projeto:
Escolha a coifa quando:
- Sua cozinha possui área superior a 10m²
- É possível instalar dutos para o exterior
- Você cozinha com frequência e utiliza muito óleo
- Prioriza máxima eficiência na remoção de odores
- Tem orçamento para investir em maior eficácia
Escolha o depurador quando:
- Mora em apartamento com restrições estruturais
- A cozinha é compacta (até 10m²)
- Busca uma solução econômica e prática
- O projeto não permite a abertura de um duto para o exterior
- Cozinha esporadicamente
Critérios técnicos para a decisão final
Capacidade de sucção: Para calcular a capacidade ideal, considere que todas as coifas filtram o ar, eliminam a fumaça e a gordura para não sujar as paredes. A regra geral é multiplicar o volume da cozinha (comprimento x largura x altura) por 10 a 12 para coifas, e por 6 a 8 para depuradores.
Manutenção e filtros: Ambos os equipamentos requerem manutenção regular dos filtros. O depurador conta com filtros metálicos e de carvão, que devem ser limpos mensalmente e substituídos conforme especificação do fabricante.
Design e integração: Além de funcionais, elas viraram verdadeiros elementos de decoração, trazendo charme para o ambiente. Considere como o equipamento se integrará ao projeto estético da sua cozinha.
Produtos recomendados
Com base nas características técnicas e no desempenho no mercado, selecionamos opções que atendem diferentes necessidades e orçamentos. Cada produto foi escolhido considerando eficiência, durabilidade e custo-benefício para garantir que sua escolha seja certeira.
Coifas recomendadas:
Depuradores recomendados:
A escolha entre coifa e depurador não deve ser tomada apenas pelo preço ou aparência. A coifa é uma solução mais abrangente e eficaz. Além de purificar o ar, a coifa possui um sistema de exaustão que direciona a fumaça e os odores para fora da cozinha.
Considere as características do seu espaço, seus hábitos culinários e as possibilidades estruturais do ambiente. É importante que a coifa ou o depurador seja dimensionado corretamente para garantir máxima eficiência.
Lembre-se: investir no equipamento certo desde o início economiza tempo, dinheiro e garante que sua cozinha permaneça sempre agradável e funcional. A decisão certa hoje se refletirá em anos de satisfação e praticidade no seu dia a dia culinário.
