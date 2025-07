Clube A Gazeta lança nova plataforma com mais descontos e novos benefícios

Nova plataforma do Clube A Gazeta chega para melhorar experiência do usuário. Crédito: A Gazeta

O Clube A Gazeta, programa de relacionamento com assinantes do site A Gazeta, está de cara nova. Uma nova plataforma digital, com mais descontos e benefícios, inclusive com parceiros nacionais, será lançada durante o Fest Gastronomia, neste fim de semana.



Com mais de duas décadas de história, o Clube se renova, trazendo mais vantagens, como sorteios exclusivos e cashback.

A nova plataforma dará aos assinantes de A Gazeta acesso a um uso mais simples, inteligente e personalizado do Clube. A iniciativa, que oferece vantagens exclusivas em experiências e serviços, reúne descontos em mais de 230 empresas parceiras, incluindo restaurantes, bares, pousadas, hotéis e comércios de diversos segmentos.

Plataforma inova e traz praticidade para o usuário

Entre as novidades, destaca-se o lançamento do aplicativo oficial do Clube, que facilita o resgate de benefícios e permite o acompanhamento do histórico de uso e extrato de economia acumulada. A navegação é intuitiva e garante mais autonomia para o assinante aproveitar todas as vantagens disponíveis.

Outra inovação é o sistema de cashback, que estreia com mais de 70 parceiros comerciais, permitindo ao assinante receber parte do valor das compras de volta — uma funcionalidade moderna e alinhada às tendências do mercado de fidelização.

Sorteios e promoções

Para marcar essa nova fase, o Clube também lançará uma campanha de sorteios mensais. No mês de estreia da plataforma, o prêmio será uma TV Samsung de 32 polegadas. Para participar, basta acessar a nova plataforma e se cadastrar gratuitamente na promoção.

O lançamento reafirma o compromisso do Clube A Gazeta em inovar continuamente e gerar valor real aos seus assinantes, conectando benefícios relevantes à vida cotidiana das pessoas.

