Grandes marcas chegam ao Clube A Gazeta

É importante destacar que cada loja parceira define suas próprias regras de utilização para os descontos mencionados. Portanto, recomendamos que, ao visitar a página promocional, você revise atentamente as diretrizes individuais da loja antes de aplicar o seu cupom de desconto. Mais informações, fale com nossa Central de Relacionamento no telefone (e WhatsApp) 27 3321-8699.