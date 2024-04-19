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Grandes marcas chegam ao Clube A Gazeta

Conheça as novas parcerias e aproveite vantagens especiais e descontos imperdíveis de até 65%OFF

Públicado em 

19 abr 2024 às 18:14
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Lojas de diversos segmentos chegam ao Clube Crédito: Divulgação
O Clube A Gazeta mais uma vez se renova e traz consigo benefícios exclusivos para assinantes em diversas lojas, que compõem uma gama de mais de 200 estabelecimentos parceiros. 
Seja você um entusiasta das últimas tendências da moda, um apreciador de bons sabores, um amante de produtos de qualidade ou um aficionado por aprendizado, novas experiências e muito economia são esperados. Veja agora a lista:

1 - Stanley

STANLEY
Descubra produtos para toda a vida com a Stanley, sinônimo de qualidade em copos térmicos. Agora, com 10% OFF para todo o site, exceto Quenchers, para assinantes do Clube, mantenha suas bebidas na temperatura certa por muito mais tempo. Explore a linha completa de copos, garrafas e canecas e aproveite o desconto especial do Clube com o cupom DEZOFFACESSE

2 - Domino's Pizza

Domino's
Saboreie pizzas únicas com 30% de desconto exclusivo na maior rede de pizzarias do mundo. Monte sua pizza, ou escolha entre clássicas como a de Calabresa ou Pepperoni ou ainda inovadoras como a de Pão de Alho e Egg e Bacon. Pelo site ou app da Domino’s, insira o cupom PIZZA30 no checkout. Válido para pizzas médias e grandes, todos os sabores e dias da semana. ACESSE

3 -  Sam's Club

VIVARA
Economize com o Sam’s Club e o Clube AG. Como uma rede atacadista exclusiva para membros, o Sam's oferece uma ampla variedade de itens com preços imperdíveis. Agora, os assinantes do Clube têm uma condição especial: torne-se sócio por R$ 75,00 e ganhe R$ 75,00 de cashback nas compras acima de R$ 300, válido somente nas lojas físicas. Aproveite a economia sem abrir mão da qualidade e variedade. ACESSE

4 - Riachuelo

RIACHUELO
Explore o universo da moda com a Riachuelo, uma marca que vai além de simplesmente vestir. Com uma visão voltada para a democratização da moda, oferece uma ampla variedade de peças que atendem aos mais diversos estilos e tendências, se destacando no mercado jovem. Agora, os assinantes do Clube A Gazeta desfrutam de 12% de desconto em compras pelo site com o cupom PARCEIRO. Acesse já e descubra o estilo acessível da Riachuelo. ACESSE

5 - JadeJade

jadejade
Eleve seu estilo com a Jade Jade, uma marca fundada por Jade Picon, influenciadora digital, atriz e empresária que foi destaque na vigésima segunda edição do Big Brother Brasil. Representando toda a autenticidade e confiança, cada peça é cuidadosamente projetada, refletindo um estilo jovem, potente e inovador. Aproveite o desconto cumulativo de 15% + frete grátis no site com o cupom DESC. Renove seu guarda-roupa com a autenticidade da Jade Jade. ACESSE

6 - Luckau

LUCKAU
Para os amantes de chocolate que buscam uma opção mais saudável e equilibrada, a Luckau é a escolha certa. Ainda mais com 12%OFF pelo Clube para aproveitar ao máximo. Utilize o cupom CLUBE12 e experimente o verdadeiro sabor do chocolate de forma mais saudável e deliciosa. ACESSE

7 - Mash

VIVARA
A Mash é uma referência no mercado de moda íntima masculina. Reconhecida por sua alta qualidade, design diferenciado e constante inovação, oferece um desconto exclusivo de 15% para compras em todo o site exceto Calvin Klein com o cupom QUERO . Descubra o conforto e estilo da Mash e renove sua gaveta de roupas íntimas com qualidade garantida. ACESSE

8 - Open English

VIVARA
Aprenda inglês de forma fácil e acessível com a Open English. Com aulas ao vivo 24/7, professores nativos e conteúdo atualizado, dominar o inglês nunca foi tão simples. Assinantes do Clube A Gazeta contam com 65%OFF para aproveitar. Basta clicar no link e preencher seus dados. Invista no seu futuro e alcance a fluência no idioma com o Open English. ACESSE

9 - Approve

APPROVE
Seja você mesmo com a Approve, uma marca com uma identidade jovem, urbana e unissex, que promove a autenticidade e aceitação pessoal. Agora, com 20% de desconto exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta, é hora de expressar seu estilo com confiança. Utilize o cupom VINTE e aproveite. ACESSE

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Novas parcerias oferecem descontos para assinantes

Se prepare para o Brasileirão 2024 com o novo Guia de Compras do Clube

Atenção

É importante destacar que cada loja parceira define suas próprias regras de utilização para os descontos mencionados. Portanto, recomendamos que, ao visitar a página promocional, você revise atentamente as diretrizes individuais da loja antes de aplicar o seu cupom de desconto. Mais informações, fale com nossa Central de Relacionamento no telefone (e WhatsApp) 27 3321-8699.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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