Se prepare para o Brasileirão 2024 com o novo Guia de Compras do Clube

Sejam todos bem-vindos a um novo espaço: o Guia de Compras do Clube
! Nesse link você encontrará os melhores produtos de nossos parceiros, além de diversos outros itens cuidadosamente selecionados por nossa equipe para atender às mais variadas necessidades.
E com a proximidade do Brasileirão 2024
, apresentamos as melhores escolhas para quem veste a camisa do seu time com orgulho. Entre os destaques, encontram-se, camisas retrôs, diretamente do estoque da Retromania
, itens para colecionadores e muito mais!
Curioso para saber mais? Acesse
e explore o Guia de Compras do Clube
. E como um pequeno spoiler, dê uma espiadinha em alguns tesouros que você encontrará por lá.
Em 1913, logo após sua fundação, o Santos Futebol Clube conquistou seu primeiro título no futebol. De forma invicta, o clube sagrou-se campeão do Campeonato Santista. A camisa histórica da época, com suas cordinhas na gola, que nunca mais foi repetida pelo clube é uma verdadeira relíquia para os colecionadores do Peixe.
Todo torcedor rubro-negro de respeito precisa de um manto para chamar de seu. Este é um dos modelos mais clássicos lançados até hoje, com fabricação feita pela Adidas. É a opção perfeita para torcer pelo seu clube no Brasileirão.
Em 1981, o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, tornando-se Campeão Brasileiro pela primeira vez. Comandados por Ênio Andrade, jogadores como Hugo de León e Paulo Isidoro brilharam, com Baltazar marcando o gol da vitória, garantindo um lugar na história gremista, um manto único e que marca essa história memorável.
Explore o Guia de Compras do Clube para encontrar produtos que contam a história do seu clube do coração, além de itens colecionáveis imperdíveis. Prepare-se para o Brasileirão 2024 vestindo as cores do seu time favorito.