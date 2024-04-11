Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guia de Compras do Clube

Se prepare para o Brasileirão 2024 com o novo Guia de Compras do Clube

Nosso Guia de Compras reúne os melhores produtos para os verdadeiros amantes de futebol que pretendem torcer nesse Brasileirão em grande estilo

Públicado em 

11 abr 2024 às 15:58
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Novo Guia de compras do Clube
Novo Guia de compras do Clube Crédito: dica-clube
Sejam todos bem-vindos a um novo espaço: o Guia de Compras do Clube! Nesse link você encontrará os melhores produtos de nossos parceiros, além de diversos outros itens cuidadosamente selecionados por nossa equipe para atender às mais variadas necessidades.
E com a proximidade do Brasileirão 2024, apresentamos as melhores escolhas para quem veste a camisa do seu time com orgulho. Entre os destaques, encontram-se, camisas retrôs, diretamente do estoque da Retromania, itens para colecionadores e muito mais!
Curioso para saber mais? Acesse e explore o Guia de Compras do Clube. E como um pequeno spoiler, dê uma espiadinha em alguns tesouros que você encontrará por lá.

Confira uma amostra dos itens do nosso Guia

Camisa Retrô Santos 1913 Listrada
Camisa Santos 1913 Crédito: Retromania
Em 1913, logo após sua fundação, o Santos Futebol Clube conquistou seu primeiro título no futebol. De forma invicta, o clube sagrou-se campeão do Campeonato Santista. A camisa histórica da época, com suas cordinhas na gola, que nunca mais foi repetida pelo clube é uma verdadeira relíquia para os colecionadores do Peixe.
Camisa Adidas Masculina Flamengo
Camisa Flamengo Crédito: Adidas
Todo torcedor rubro-negro de respeito precisa de um manto para chamar de seu. Este é um dos modelos mais clássicos lançados até hoje, com fabricação feita pela Adidas. É a opção perfeita para torcer pelo seu clube no Brasileirão.
Camisa Retrô Grêmio 1981
Camisa Grêmio 1981 Crédito: Retromania
Em 1981, o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, tornando-se Campeão Brasileiro pela primeira vez. Comandados por Ênio Andrade, jogadores como Hugo de León e Paulo Isidoro brilharam, com Baltazar marcando o gol da vitória, garantindo um lugar na história gremista, um manto único e que marca essa história memorável.
Explore o Guia de Compras do Clube para encontrar produtos que contam a história do seu clube do coração, além de itens colecionáveis imperdíveis. Prepare-se para o Brasileirão 2024 vestindo as cores do seu time favorito.

Veja Também

Brasileirão 2024: As 7 melhores TVs para assistir aos jogos

Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG campeões estaduais. Deu a lógica!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes
Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados