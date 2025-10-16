Clube A Gazeta
Cafeteira expresso ou de cápsula? Descubra a melhor opção para o seu dia a dia

Veja prós e contras de cada uma delas e escolha o aparelho ideal para a sua rotina, espaço e necessidade de consumo

Vitória
Publicado em 16/10/2025 às 17h23
Descubra qual a melhor cafeteira para o seu dia a dia. Crédito: Canva

café é considerado uma das principais paixões dos brasileiros. O país é o maior produtor e exportador do grão no mundo, sendo também a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás somente da água. E nessas horas, o que não falta é opção de grãos, tipos e modos de preparo.

Tantas opções no mercado, porém, geram a necessidade de escolher o modo de preparo ou a máquina ideal para o dia a dia. Afinal,  cafeteira expresso ou em cápsula, qual vale mais a pena? Neste conteúdo, o Clube te mostra as diferenças, vantagens e custos de cada uma para te ajudar a encontrar a melhor opção para a sua rotina.

Quais as diferença entre cafeteira expresso e cafeteira de cápsula?

Café expresso: É a forma mais comum de se fazer café e o método mais acessível, pois não exige muitos equipamentos. O café tradicional é feito em máquinas profissionais ou domésticas que forçam água quente a passar pelo café moído na hora, extraindo óleos, aromas e sabores de forma intensa.

O diferencial do café expresso é o controle da proporção de água e da temperatura, influenciando diretamente no sabor final e a possibilidade de fazer a bebida em maior quantidade, já que é um método mais simples.

Café de cápsula: O café de cápsula é uma forma mais rápida e prática de se produzir café, bastando apenas inserir a cápsula na máquina e apertar um botão. As cápsulas são lacradas com uma porção de café moído (ou as vezes solúvel), a máquina perfura a cápsula e injeta água quente sob pressão.

O processo é mais limpo e prático, porém o controle é automatizado, com a quantidade de pó e água já definidos pela cápsula e pela máquina. Além de ter menos intensidade aromática por conta da moagem prévia e da vedação.

Cafeteira expresso ou de cápsula: qual vale mais a pena?

O café expresso permite preparar uma maior quantidade de café e personalizar sabor e intensidade, além da variedade de grãos e pós no mercado, permitindo que você experimente diversos sabores.

Já o café de cápsula tem um modo de preparo mais rápido e mais fácil de usar, tem resultado consistente e muitas máquinas de cápsula também permitem preparar outras bebidas nela, como chás e achocolatados, permitindo você a variar as bebidas.

Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte

Cafeteira Espresso Dolce Crema 20 Bar

Cafeteira Espresso Série 1200 Philips

Cafeteira Espresso Oster Perfect Brew

Cafeteira Nespresso Essenza Mini

Cafeteira Nespresso Pixie

Cafeteira Dolce Gusto Genio S

Tres Corações Cafeteira de Espressos e Multibebidas

Cafeteira Nespresso Vertuo Pop

Cafeteira Tres Corações Versa S20

Expresso ou de cápsula: qual se adapta melhor à sua rotina?

O café espresso traz aumento de energia ajudando a combater o cansaço no dia a dia, além da melhora no foco e na concentração, pode aumentar a performance física.

Como a bebida precisa de maior preparo e cuidado, por conta da moagem, dosagem e limpeza, acaba se tornando um processo demorado. Pois o ato de fazer o café expresso acaba se tornando um momento de apreciação por parte de quem faz, costumando atrair quem vê o café como prazer, não apenas como combustível para o dia a dia.

Os efeitos do café de cápsula não são muito distintos do café tradicional. O maior diferencial do café de cápsula é que ele foi feito para quem tem uma rotina cheia e para quem quer facilidade e rapidez no preparo. Bastando inserir a cápsula e apertar um botão, sem moer, medir ou limpar depois.

A facilidade no preparo pode levar a um consumo maior de café, um prato cheio para quem consome a bebida.

Qual é mais econômica: cafeteira expresso ou de cápsula?

A diferença entre os custos da máquina de cápsula e de expresso com pó, a curto prazo, não é muito grande. Em média uma máquina de cápsula custa R$600, enquanto uma máquina de café expresso varia entre R$1.500 e R$2.500. Porém, os custos totais com as cápsulas e com o pó, levam os valores finais a serem muito próximos.

As cápsulas são caras por xícara, mas compensam em conveniência, já que em locais com várias pessoas, o café de cápsula tende a ser mais popular por conta da praticidade.

No primeiro ano, a cápsula pode sair mais barata ou próximo ao custo do expresso. Dependendo se você comprou uma máquina de expresso ou cápsula mais cara. Porém, nos anos seguintes, o expresso em pó geralmente compensará mais, já que o custo das cápsulas continua alto enquanto o café em pó costuma ser mais barato por dose, se tornando uma opção mais econômica com o tempo.

Expresso ou cápsula: qual é a melhor cafeteira para o seu estilo de vida?

Se você gosta de um momento de relaxamento, aroma intenso e quer economizar a longo prazo, o expresso tradicional é a melhor pedida. Mas se o que você busca é rapidez, praticidade e limpeza, o café de cápsula vai facilitar sua rotina. No fim das contas, o melhor café é aquele que se encaixa no seu dia, seja ele feito com calma ou com um simples apertar de botão.

