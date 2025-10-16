Cafeteira expresso ou de cápsula? Descubra a melhor opção para o seu dia a dia

Descubra qual a melhor cafeteira para o seu dia a dia. Crédito: Canva

O café é considerado uma das principais paixões dos brasileiros. O país é o maior produtor e exportador do grão no mundo, sendo também a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás somente da água. E nessas horas, o que não falta é opção de grãos, tipos e modos de preparo.



Tantas opções no mercado, porém, geram a necessidade de escolher o modo de preparo ou a máquina ideal para o dia a dia. Afinal, cafeteira expresso ou em cápsula, qual vale mais a pena? Neste conteúdo, o Clube te mostra as diferenças, vantagens e custos de cada uma para te ajudar a encontrar a melhor opção para a sua rotina.

Quais as diferença entre cafeteira expresso e cafeteira de cápsula?

Café expresso: É a forma mais comum de se fazer café e o método mais acessível, pois não exige muitos equipamentos. O café tradicional é feito em máquinas profissionais ou domésticas que forçam água quente a passar pelo café moído na hora, extraindo óleos, aromas e sabores de forma intensa.

O diferencial do café expresso é o controle da proporção de água e da temperatura, influenciando diretamente no sabor final e a possibilidade de fazer a bebida em maior quantidade, já que é um método mais simples.

Café de cápsula: O café de cápsula é uma forma mais rápida e prática de se produzir café, bastando apenas inserir a cápsula na máquina e apertar um botão. As cápsulas são lacradas com uma porção de café moído (ou as vezes solúvel), a máquina perfura a cápsula e injeta água quente sob pressão.

O processo é mais limpo e prático, porém o controle é automatizado, com a quantidade de pó e água já definidos pela cápsula e pela máquina. Além de ter menos intensidade aromática por conta da moagem prévia e da vedação.

Cafeteira expresso ou de cápsula: qual vale mais a pena?

O café expresso permite preparar uma maior quantidade de café e personalizar sabor e intensidade, além da variedade de grãos e pós no mercado, permitindo que você experimente diversos sabores.

Já o café de cápsula tem um modo de preparo mais rápido e mais fácil de usar, tem resultado consistente e muitas máquinas de cápsula também permitem preparar outras bebidas nela, como chás e achocolatados, permitindo você a variar as bebidas.

Expresso ou de cápsula: qual se adapta melhor à sua rotina?

O café espresso traz aumento de energia ajudando a combater o cansaço no dia a dia, além da melhora no foco e na concentração, pode aumentar a performance física.

Como a bebida precisa de maior preparo e cuidado, por conta da moagem, dosagem e limpeza, acaba se tornando um processo demorado. Pois o ato de fazer o café expresso acaba se tornando um momento de apreciação por parte de quem faz, costumando atrair quem vê o café como prazer, não apenas como combustível para o dia a dia.

Os efeitos do café de cápsula não são muito distintos do café tradicional. O maior diferencial do café de cápsula é que ele foi feito para quem tem uma rotina cheia e para quem quer facilidade e rapidez no preparo. Bastando inserir a cápsula e apertar um botão, sem moer, medir ou limpar depois.

A facilidade no preparo pode levar a um consumo maior de café, um prato cheio para quem consome a bebida.

Qual é mais econômica: cafeteira expresso ou de cápsula?

A diferença entre os custos da máquina de cápsula e de expresso com pó, a curto prazo, não é muito grande. Em média uma máquina de cápsula custa R$600, enquanto uma máquina de café expresso varia entre R$1.500 e R$2.500. Porém, os custos totais com as cápsulas e com o pó, levam os valores finais a serem muito próximos.

As cápsulas são caras por xícara, mas compensam em conveniência, já que em locais com várias pessoas, o café de cápsula tende a ser mais popular por conta da praticidade.

No primeiro ano, a cápsula pode sair mais barata ou próximo ao custo do expresso. Dependendo se você comprou uma máquina de expresso ou cápsula mais cara. Porém, nos anos seguintes, o expresso em pó geralmente compensará mais, já que o custo das cápsulas continua alto enquanto o café em pó costuma ser mais barato por dose, se tornando uma opção mais econômica com o tempo.

Expresso ou cápsula: qual é a melhor cafeteira para o seu estilo de vida?

Se você gosta de um momento de relaxamento, aroma intenso e quer economizar a longo prazo, o expresso tradicional é a melhor pedida. Mas se o que você busca é rapidez, praticidade e limpeza, o café de cápsula vai facilitar sua rotina. No fim das contas, o melhor café é aquele que se encaixa no seu dia, seja ele feito com calma ou com um simples apertar de botão.

