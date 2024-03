10 itens essenciais para se preparar para a Corrida da Penha

A corrida de rua mais tradicional do ES, a Corrida da Penha, começa a celebração da Festa da Penha no próximo dia 31, domingo de Páscoa, a partir das 6h30 na Praça dos Ciclistas! Participantes de todo o estado e até do Brasil se unem para este desafio de força e muita fé.



Serão 7 quilômetros em um lindo percurso pela orla de Vila Velha até a Praça do Parque da Prainha. Quem é assinante do Clube A Gazeta, inscreve-se com desconto exclusivo!

Se você já está no clima da corrida ou ainda não se preparou, não se preocupe. Separamos para você uma lista de 10 itens que poderão ajudar você nesta atividade e ficar preparado e confiante ao longo do percurso. Além disso, eles poderão ajudar a aumentar a sua performance, evitar dores desnecessárias (como as causadas pelo calçado inadequado) ou pelas queimaduras de sol.

Foi dada a largada nos cuidados para esta atividade! Veja agora quais são estes itens:

Tênis Feminino Olympikus Day

Como explicamos na nossa coluna 'Tênis para corrida ou academia?', esse solado mais curvado do tênis é uma característica decisiva para classificá-lo como tênis de corrida, porque incentiva o movimento de propulsão e a flexibilidade necessária para o esporte. No caso desse tênis em específico, além de uma estética impecável, tem também como diferencial a tecnologia Evasense que garante ainda mais conforto e maciez.

Tênis Fila Heating masculino

Desenvolvido para atender o corredor iniciante em busca de um calçado macio e confortável, este tênis masculino possui pontos em borracha no calcanhar e no bico para garantir maior segurança de tração em superfícies secas e molhadas. Seu cabedal é construído em mescla de tecido MESH respirável e tela de tecido, além de possuir duas fitas que entregam maior ajuste na amarração.

Meia de Compressão Cano Longo

Uma dica especial é a utilização de meias de compressão: além de conforto, elas funcionam de forma a melhorar a sua performance. Feitas com material respirável, protegem os pés contra bolhas, comprimem os músculos da perna, e consequentemente, reduzem a sensação de cansaço e aumentam o desempenho muscular.

Apple Watch Series 8 (GPS), Smartwatch com caixa de alumínio – 45 mm

Um dos itens mais buscados em smartwatches, este pode ser um diferencial durante a corrida tanto por ter a possibilidade de acompanhar a velocidade e distância percorrida quanto por seus recursos avançados de saúde como detecção dos níveis de oxigenação do sangue e ritmo cardíaco.

Camiseta Repelente Lupo Feminino

Esta camiseta é essencial para se proteger dos mosquitos e dos raios solares durante toda a corrida. Confeccionada em poliamida, com modelo anatômico e proteção UV50+, mantém o usuário mais frio e confortável mesmo em climas quentes.

Camiseta Proteção Solar Permanente UV50+ Tecido Gelado – Slim Fitness

Outra opção para a exposição solar é esta camiseta com FPS 50+ e tecido Dry, que dispersa o suor, tem secagem rápida e é altamente durável.

Braçadeira de Borracha Sintética

Um item muito útil no momento da corrida é esta braçadeira com suporte para celular: seu cinto ajustável com velcro e tecido lavável, flexível e confortável tem um ótimo acabamento e é ideal para a prática de exercícios físicos.

JBL, Fone de Ouvido Esportivo, Endurance Run 2, In ear

O uso de fones de ouvido pode auxiliar na sua performance enquanto contribui para uma experiência imersiva. Este é feito especialmente para a prática de exercício físico, se mantendo no lugar independentemente da movimentação e sendo à prova de suor. Além de ser muito confortável e ter um som potente.

Garrafa De Água Portatil Inox Térmica Squeeze Com Camada Dupla

Não poderia faltar: uma garrafinha térmica para manter sua água geladinha durante todo o percurso. Essa tem isolação dupla da parede à vácuo, tampa hermética e é anti-abrasão (ou seja, é mais resistente a arranhões).

Viseira Praia Esportiva Corrida Ao Ar Livre Ajustável

Um item muito versátil que ajuda na proteção do seu rosto contra os efeitos do sol e do vento. É ajustável, feita em poliéster e perfeita para diversas atividades como a corrida. Além de ter um ótimo custo-benefício.

A Gazeta integra o Saiba mais