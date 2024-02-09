Vem aí a 11ª Corrida da Penha

A 11ª edição da Corrida da Penha acontecerá no dia 31 de março Crédito: Carlos Alberto Silva

Sinal verde para as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha, que neste ano acontece no próximo dia 31 de março. A largada será na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, com chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.

Inscrições podem ser realizadas em https://www.ticketsports.com.br/e/11-corrida-da-penha-37719

Quem pode participar?

Pessoas com mais de 16 anos podem participar da Corrida da Penha, que terá um percurso de 7,1 km. Com concentração marcada para às 6h30 na Praça dos Ciclistas, a largada acontece uma hora depois, às 7h30 da manhã.

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Os participantes da Corrida dos adultos vão receber um kit composto pela camisa do evento, número de competição, chip para cronometragem e também dois meses de assinatura gratuita em A Gazeta + Clube A Gazeta.

Corridinha da Penha

O percurso da Corridinha da Penha é entre 60 e 200 metros para crianças entre 3 e 15 anos de idade. A largada está marcada para 9h, com largada e chegada na Prainha de Vila Velha.

O kit da Corridinha é composto pela camisa do evento e número de participação.

Prêmio

A premiação das duas competições é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoas com deficiência (PCD), e categoria faixa etária.

Veja, a seguir, o prêmio da CATEGORIA GERAL:

1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;

2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;

3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;

4º lugar: R$ 900,00 + troféu;

5º lugar: R$ 600,00 + troféu.

Na categoria PCD, os 1°, 2° e 3° colocados receberão troféus. Na faixa etária, o 1° lugar receberá um troféu, enquanto o 2° e 3°, medalhas especiais.

No entanto, todos os participantes que completarem o trajeto em até duas horas, receberão uma medalha de participação.

Confira, agora, a divisão, por faixa etária:

16 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

Acima de 70 anos

Inscrições

As inscrições para o lote oficial vão até dia 24 de março, sendo R$120,00 para a Corrida da Penha e R$68,00 para a Corridinha.