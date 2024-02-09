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Inscrições abertas

Vem aí a 11ª Corrida da Penha

A tradicional competição está com inscrições abertas e faz parte das comemorações da Festa da Penha; assinantes de A Gazeta têm desconto no valor da inscrição

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 18:30

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

09 fev 2024 às 18:30
10ª edição da Corrida da Penha
A 11ª edição da Corrida da Penha acontecerá no dia 31 de março Crédito: Carlos Alberto Silva
Sinal verde para as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha, que neste ano acontece no próximo dia 31 de março. A largada será na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, com chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.
 Inscrições podem ser realizadas em https://www.ticketsports.com.br/e/11-corrida-da-penha-37719

Quem pode participar?

Pessoas com mais de 16 anos podem participar da Corrida da Penha, que terá um percurso de 7,1 km. Com concentração marcada para às 6h30 na Praça dos Ciclistas, a largada acontece uma hora depois, às 7h30 da manhã.
Vem aí a Décima Primeira Corrida da Penha
Os participantes da Corrida dos adultos vão receber um kit composto pela camisa do evento, número de competição, chip para cronometragem e também dois meses de assinatura gratuita em A Gazeta + Clube A Gazeta.

Corridinha da Penha

O percurso da Corridinha da Penha é entre 60 e 200 metros para crianças entre 3 e 15 anos de idade. A largada está marcada para 9h, com largada e chegada na Prainha de Vila Velha.
O kit da Corridinha é composto pela camisa do evento e número de participação.

Prêmio

A premiação das duas competições é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoas com deficiência (PCD), e categoria faixa etária.
Veja, a seguir, o prêmio da CATEGORIA GERAL:
  •  1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;
  •  2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;
  •  3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;
  • 4º lugar: R$ 900,00 + troféu;
  •  5º lugar: R$ 600,00 + troféu. 
Na categoria PCD, os 1°, 2° e 3° colocados receberão troféus. Na faixa etária, o 1° lugar receberá um troféu, enquanto o 2° e 3°, medalhas especiais.
No entanto, todos os participantes que completarem o trajeto em até duas horas, receberão uma medalha de participação.
Confira, agora, a divisão, por faixa etária:
  • 16 a 19 anos
  • 20 a 24 anos
  • 25 a 29 anos
  • 30 a 34 anos
  • 35 a 39 anos
  • 40 a 44 anos 
  • 45 a 49 anos
  • 50 a 54 anos
  • 55 a 59 anos
  • 60 a 64 anos
  • 65 a 69 anos
  • Acima de 70 anos 

Inscrições

As inscrições para o lote oficial vão até dia 24 de março, sendo R$120,00 para a Corrida da Penha e R$68,00 para a Corridinha.
O valor da inscrição é de R$97,00 para a Corrida da Penha e R$58,00 para as crianças. Assinantes de A Gazeta têm desconto no valor da inscrição. 

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