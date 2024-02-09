Vem aí a 11ª Corrida da Penha

Sinal verde para as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha, que neste ano acontece no próximo dia 31 de março. A largada será na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, com chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.
Inscrições podem ser realizadas em https://www.ticketsports.com.br/e/11-corrida-da-penha-37719
Quem pode participar?
Pessoas com mais de 16 anos podem participar da Corrida da Penha, que terá um percurso de 7,1 km. Com concentração marcada para às 6h30 na Praça dos Ciclistas, a largada acontece uma hora depois, às 7h30 da manhã.
Vem aí a Décima Primeira Corrida da Penha
Os participantes da Corrida dos adultos vão receber um kit composto pela camisa do evento, número de competição, chip para cronometragem e também dois meses de assinatura gratuita em A Gazeta + Clube A Gazeta.
Corridinha da Penha
O percurso da Corridinha da Penha é entre 60 e 200 metros para crianças entre 3 e 15 anos de idade. A largada está marcada para 9h, com largada e chegada na Prainha de Vila Velha.
O kit da Corridinha é composto pela camisa do evento e número de participação.
Prêmio
A premiação das duas competições é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoas com deficiência (PCD), e categoria faixa etária.
Veja, a seguir, o prêmio da CATEGORIA GERAL:
- 1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;
- 2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;
- 3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;
- 4º lugar: R$ 900,00 + troféu;
- 5º lugar: R$ 600,00 + troféu.
Na categoria PCD, os 1°, 2° e 3° colocados receberão troféus. Na faixa etária, o 1° lugar receberá um troféu, enquanto o 2° e 3°, medalhas especiais.
No entanto, todos os participantes que completarem o trajeto em até duas horas, receberão uma medalha de participação.
Confira, agora, a divisão, por faixa etária:
- 16 a 19 anos
- 20 a 24 anos
- 25 a 29 anos
- 30 a 34 anos
- 35 a 39 anos
- 40 a 44 anos
- 45 a 49 anos
- 50 a 54 anos
- 55 a 59 anos
- 60 a 64 anos
- 65 a 69 anos
- Acima de 70 anos
Inscrições
As inscrições para o lote oficial vão até dia 24 de março, sendo R$120,00 para a Corrida da Penha e R$68,00 para a Corridinha.
O valor da inscrição é de R$97,00 para a Corrida da Penha e R$58,00 para as crianças. Assinantes de A Gazeta têm desconto no valor da inscrição.