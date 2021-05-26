Quem são os Warao, refugiados que vieram também para o ES

Família Warao que vive em espaço de acolhimento em Manaus Crédito: Felipe Irnaldo/ACNUR

Warao é uma etnia indígena venezuelana que está no Brasil há aproximadamente três anos, em situação de refúgio. O refúgio é a solução jurídica para aquelas pessoas que sentem fundado temor de perseguição em seu país de origem, em razão de sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou por suas opiniões políticas. Ainda têm direito a refúgio as pessoas que sofrem grave violação de direitos humanos em seu país de origem.

Essa mesma publicação, baseando-se em diversos estudos antropológicos, demonstra diversas circunstâncias de caráter ambiental e financeiro que levaram os Warao a saírem de suas terras no Norte da Venezuela e migrarem, primeiro, para áreas urbanas no próprio país e, posteriormente, a realizarem a longa jornada para o Brasil, aqui entrando como pessoas em situação de refúgio.

A princípio, as comunidades Warao chegaram ao Brasil e se assentaram em Roraima , tanto em Pacaraima, cidade fronteiriça com a Venezuela, como em Boa Vista, capital do Estado. Diversas iniciativas de acolhimento em Roraima permitiram que o Acnur Brasil pudesse aprofundar o conhecimento sobre a população Warao que chegava ao Brasil, juntamente com universidades e pesquisadores que participaram de projetos de pesquisa e extensão para a realização de um grande apanhado de dados, a fim de fundamentar e amparar cientificamente a forma de melhor acolher essa população aqui no Brasil.

Por algum tempo, os Warao ficaram no Norte do Brasil, posteriormente alguns grupos foram para o Amazonas, Pará, Paraíba, Acre, depois para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e há alguns dias também estão no Espírito Santo. Os Warao são um grupo que dá muito valor à família e à vida em família, de modo que eles estão sempre na companhia de todo o seu grupo familiar. Por essa razão, residem em grandes habitações com toda a família.

Os Warao não falam espanhol, língua oficial da Venezuela, pois, assim como as populações indígenas brasileiras, têm a sua própria língua, que se chama também warao. A estrutura familiar é baseada na mulher, com a formação de um grande grupo familiar ao redor da família da esposa, à qual o marido agrega-se após o casamento.

Desde que se mudaram para áreas urbanas, justamente em razão de violações ambientais em seus territórios – que vão desde a construção de barragens, diques até a exploração de petróleo por grandes companhias multinacionais –, os Warao viram-se obrigados a buscar novas formas de subsistência, pois estando em suas terras podiam pescar, coletar frutos, caçar e plantar alimentos de sua dieta tradicional.

Ao integrarem-se ao ambiente urbano, as tradições parecem chocar as pessoas não-indígenas que desconhecem o seu modo de vida, a sua cultura e a sua origem. A dificuldade de conversação em razão da língua desconhecida faz surgir concepções e entendimentos errados na população das localidades onde eles residem.

Aqui no Estado, criamos um Grupo de Trabalho com a participação das Defensorias Públicas do Estado, da União, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Secretaria de Assistência Social do Município de Guarapari e o ACNUR Brasil para atendermos às demandas da comunidade, que hoje conta com 39 pessoas, sendo que aproximadamente 20 são crianças.

Em razão da legislação brasileira de proteção às populações indígenas e aos refugiados, é preciso atentar-se às necessidades especiais do grupo, garantindo a eles acesso à moradia, à água tratada, à alimentação, à saúde, bem como o acesso à justiça. Infelizmente, o Governo do Estado do Espírito Santo não tem uma política pública para atendimento de refugiados, tampouco uma política específica para refugiados indígenas que estão no Espírito Santo.