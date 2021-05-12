Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sociedade

CPI da Covid: vencendo a tirania do medo e direcionando as emoções na política

Ao vermos nos últimos dias depoimentos incriminadores na CPI da Covid, façamos com que eles sejam divulgados e levados ao conhecimento do maior número de pessoas possível

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 mai 2021 às 02:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Ex-ministro da Saúde Nelson Teich presta depoimento na CPI da Covid
Ex-ministro da Saúde Nelson Teich presta depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado
Quando saíram os resultados da eleição para a Presidência da República no dia 28 de outubro, o que muitos de nós sentimos foi medo. Medo de que um caos de violência, tirania, desmandos e prisões infundadas se instalasse no país. Lembro-me que amigos e colegas mandavam mensagem, alguns chorando, outros desesperados, temendo pelo fim de todos os avanços democráticos e civilizatórios que vinham sendo conquistados pela sociedade brasileira desde o fim da ditadura militar.
Tinha-me esquecido desse fato, quando nesta semana recebi pelos correios o livro "A Monarquia do Medo" ("The Monarchy of Fear", Oxford University Press, 2018) da filósofa estadunidense Martha C. Nussbaum, professora de Direito e Ética da Universidade de Chicago, premiada em diversos países pelas suas obras e contribuições para o debate democrático mundo a fora.
Para minha surpresa, Nussbaum começa seu livro contando justamente que no dia em que foram divulgados os resultados da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, amigos e colegas ligaram para ela (que estava no Japão recebendo um prêmio pelo seu trabalho) desesperados e com medo de um futuro devastador que se antevia para a democracia norte-americana.

Veja Também

Depoimento de presidente da Anvisa na CPI da Covid constrange Planalto

Queiroga pode voltar à CPI da Covid por "contradições", diz Aziz

Presidente da Anvisa presta depoimento na CPI da Covid

No livro, porém, Martha Nussbaum nos faz a todos um chamado positivo para a luta pelas instituições democráticas. Ela critica a apatia bloqueadora causada pelo medo e impulsiona seus colegas a agirem em prol da democracia. Assim, segundo a autora, toda tentativa de retrocesso seria acompanhada de protestos, movimentos sociais, debates públicos, discussões acadêmicas e outras formas de articulação política.
Olhando em retrospectiva o que se seguiu nos Estados Unidos após a eleição de Trump, vemos que Nussbaum de fato tem razão. A política trumpista levou milhares de americanos a saírem de suas casas para protestar. Foi graças a Trump que surgiram os movimentos #BlackLivesMatter e #MeToo, os dois mais importantes eventos sociais dos últimos tempos na luta por direitos humanos da população negra e das mulheres. A onda de protestos desencadeadas desde o primeiro dia do mandato de Trump até o seu fim, ademais, produziu efeitos em vários lugares do mundo.
Vemos, desse modo, que afetos políticos podem nos mover para algo positivo e democrático ou pode nos afligir e bloquear nossas esperanças de um país melhor. Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o debate polarizado revela justamente como as emoções têm dominado a política. É preciso ter em mente, porém, que essas emoções podem e devem ser convertidas em atos de protesto, de debate, de argumentação visando impedir que retrocessos sejam alcançados por aqueles que lutam contra as instituições democráticas.

Veja Também

Angela Merkel, como exemplo de líder humanista, deixará saudades

Vedada no Brasil, prática de tortura ainda ocorre no século 21

A difícil função de ser professor(a) em épocas de ensino virtual

Assim, ao vermos nesses últimos dias depoimentos incriminadores na CPI da Covid, façamos com que eles sejam divulgados e levados ao conhecimento do maior número de pessoas possível. Não só espalhando notícias por correntes de WhatsApp, mas esclarecendo com a prestação de informações didáticas e elucidativas para que todas as pessoas possam ter acesso ao conhecimento científico que por vezes, realmente, fica só em salas de aula ou laboratórios de pesquisa.
Como função de cientistas e intelectuais contemporâneos vejo a luta pela democracia por meio do debate inclusivo, por meio da divulgação de informações de forma acessível e com a comprovação de sua origem baseada em dados científicos confiáveis. As emoções são inerentes aos seres humanos e não há nada demais em expressá-las publicamente, pelo contrário, os afetos nos aproximam como pessoas, fazendo-nos sentir da mesma forma que os nossos cocidadãos.
Se eu me afeto pela dor das outras pessoas, eu sinto e compreendo melhor a forma como ela interpreta as informações que recebe. Agindo assim, o diálogo flui melhor e se torna positivo.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Política CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados