IR 2024: 89 mil vão receber restituição no 1° lote no ES

IR 2024: 89 mil vão receber restituição no 1º lote no ES

Pagamento ocorre nesta sexta (31), último dia para envio da declaração; será o maior valor já pago pela Receita Federal em um único lote de restituição

Restituição paga no primeiro lote para contribuintes no Estado chega a R$ 149 milhões. (José Cruz/Agência Brasil)

O primeiro lote da aguardada restituição do Imposto de Renda 2024 será pago na próxima sexta-feira, 31 de maio. A data também é o último dia para quem ainda não enviou a declaração acertar as contas com o Leão.

No Espírito Santo, serão contemplados no primeiro lote 89.988 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 149 milhões. Até agora, do total de declarações enviadas, 37,8% optaram por receber a restituição via Pix.

Em todo o Brasil, serão contemplados no primeiro lote 5.562.065 contribuintes, com um valor total de R$ 9,5 bilhões em devolução. De acordo com a Receita Federal, este é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF. Isso inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário para os contribuintes contemplados será realizado ao longo do dia 31 de maio.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

