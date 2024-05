Restituição do IR: Receita abre consulta a 1° lote nesta quinta; veja se vai receber

Acerto com o Leão

Restituição do IR: Receita abre consulta a 1º lote nesta quinta; veja se vai receber

Cerca de 5,6 milhões de contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões; pagamento será feito em 31 de maio, na conta ou na chave Pix do CPF informada na declaração

A partir das 10h desta quinta-feira (23), cerca de 5,6 milhões de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física saberão se acertaram as contas com o Leão. Nesse horário, a Receita Federal libera a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2023, com a inclusão de todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 5.562.065 contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões. Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades.

Primeiro lote de restituição do IR contempla contribuintes com prioridade e gaúchos. (José Cruz/Agência Brasil)

Receberão, neste lote, 2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos de idade, além de 258.877 idosos acima de 80 anos. Há, ainda, 1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Também estão incluídas 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Também estão incluídos 787.747 contribuintes que informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou usaram a declaração pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Para completar a lista, há 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet.

Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”.

Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 31 de maio, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate a restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

