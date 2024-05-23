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Próximos da fila

Ficou fora do 1° lote de restituição do IR 2024? Veja se vai entrar no próximo

7 em cada 10 contribuintes vão restituir; lote pago no dia 31 inclui 5,6 milhões

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 11:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2024 às 11:20
SÃO PAULO - Mais de 14 milhões de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2024 e receberão restituição ficaram fora do primeiro lote de pagamentos liberado pela Receita Federal.
Para eles, resta esperar um dos próximos quatro lotes, que pagos mensalmente. A consulta ao primeiro lote foi liberada às 10h desta quinta-feira (23) e tem 5,6 milhões de pessoas, que receberão R$ 9,5 bilhões, maior quantia já paga na história.
Para quem não foi contemplado nesta relação, resta aguardar a próxima lista, que deve ser liberada em 21 de junho. Os nomes serão definidos entre os dias 10 e 12, sendo que o pagamento será feito em 28 de junho.
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
A restituição do IR é paga primeiro a quem declara nos primeiros dias. No entanto, há uma lista de prioridades legais, que coloca alguns contribuintes à frente de outros. Quem não está lista na prioridade pode ter que aguardar um pouco mais, mesmo tendo declarado no início.
A tendência é que o segundo lote siga contemplando apenas os contribuintes prioritários, como já ocorreu em anos anteriores. Além disso, os moradores do Rio Grande Sul entraram nesta fila e têm direito de receber antes do que quem entrega a declaração pré-preenchida ou opta por receber a restituição por Pix.
VEJA ABAIXO QUAL É A ORDEM DE PRIORIDADE: 
  • Idosos com 80 anos ou mais; 
  • Idosos com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e/ou doença grave; 
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério; 
  • Contribuintes do Rio Grande do Sul; 
  • Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix; 
  • Demais contribuintes.
Entre as pessoas que estão no mesmo grupo de beneficiados, o desempate é feito pela data de entrega. Mas se o contribuinte faz uma declaração retificadora, corrigindo alguma informação, ele volta para o final da fila, valendo a data em que entregou o IR com as informações alteradas.
Quem não foi contemplado agora, terá o valor corrigido quando receber. No caso do segundo lote, a Receita pagará 1% a mais da quantia a ser devolvida. Nos meses seguintes, a correção será de 1% e um acréscimo proporcional da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano.
VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024
Lote e dia do pagamento 
  • 1º lote - 31 de maio 
  • 2º lote - 28 de junho 
  • 3º lote - 31 de julho 
  • 4º lote - 30 de agosto 
  • 5º lote - 30 de setembro

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