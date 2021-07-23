16 gestoras disputam fundo de R$ 250 milhões do ES que será sócio de empresas

Campo de petróleo no Norte do ES: recursos de royalties alimentam o Fundo Soberano e o FIP Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador considerou o resultado como um sucesso e frisou que a alta procura das gestoras demonstra a intenção das participantes em se associar a um negócio inovador e pioneiro no país.

O governador Renato Casagrande avaliou a licitação como um sucesso Crédito: Helio Filho/Secom ES

"A quantidade de interessadas foi acima do que esperávamos. Para nós, o momento é animador e estamos seguros de que essa é a decisão certa para o futuro do Estado. É uma iniciativa inovadora e que vai criar mais oportunidades, emprego e renda para o povo capixaba" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

A vencedora deverá ser escolhida até outubro. De acordo com Casagrande, uma comissão do Bandes vai selecionar nos próximos meses as seis melhores propostas. Essas seis que mais se destacarem vão ser chamadas para uma entrevista oral. Após esse processo, será escolhida a melhor proposta.

A gestora vencedora da licitação ficará responsável por selecionar empresas que receberão os aportes do fundo, que vai ser destinado a investimentos no modelo de venture capital, ou seja, na aquisição de parte de ações ou sociedade em empresas.

A ideia é que os aportes sejam feitos em companhias do Estado ou que vão passar a atuar em território capixaba e aconteçam preferencialmente em empreendimentos que tenham a sua atividade principal voltada para a inovação ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo e social.

A gestora do fundo poderá escolher negócios de diferentes áreas, como tecnologia da informação e comunicação, nanotecnologia, varejo e comércio eletrônico, economia digital, serviços financeiros, educação, saúde, energias renováveis, agronegócio, turismo, transporte, logística, entre outras.

Como mostrou a repórter Natalia Bourguignon em maio, o FIP vai investir até R$ 37,5 milhões para alavancar essas empresas . Esse valor é o limite máximo que poderá ser destinado a um mesmo empreendimento pelo mecanismo. Ao todo, o ciclo de investimento em cada negócio terá entre cinco e dez anos.

A expectativa do Estado é de que os primeiros recursos sejam liberados já no primeiro trimestre de 2022 e que haja uma grande procura de empresas capixabas pelo FIP, fazendo com que o fundo se esgote rapidamente.

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