Prefeitura de Vitória quer leiloar gestão dos recursos da tesouraria

Prefeituras deverão ter uma redução de 15% na receita própria não vinculada, segundo a Aequus Consultoria Crédito: Freepik

Depois de abrir licitação no mercado e contratar o Bradesco para ficar responsável pela administração da folha de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) planeja abrir novas concorrências para aproveitar melhor seus ativos.

O próximo alvo é a gestão dos recursos da tesouraria, ou seja, do dinheiro que é movimentado no caixa público da Capital. A expectativa é que seja realizado um processo semelhante ao que aconteceu em relação à folha de pessoal.

A ideia da prefeitura é, segundo o secretário da Fazenda, Aridelmo Teixeira, maximar as possibilidades de arrecadação, desde que não seja pela via do aumento de impostos, e reverter as receitas em prol dos contribuintes, principalmente com a realização de investimentos nas áreas da educação, saúde e segurança.

"Assim que concluirmos a etapa junto ao Bradesco, e ele passar a operar a folha, o que é previsto para acontecer até outubro, vamos colocar na rua a concorrência para a gestão da tesouraria da prefeitura. Todos os nossos ativos estão sendo avaliados e vamos buscar aproveitar todos os que forem possíveis" Aridelmo Teixeira - Secretário da Fazenda de Vitória

Para o secretário, abrir a concorrência pode fazer com que, além de conseguir receita pela exclusividade da prestação de serviço, a prefeitura melhore a remuneração dos seus recursos em caixa.

Sobre a previsão de valor a ser arrecadado, Aridelmo Teixeira não detalhou por enquanto. Ele disse que ainda está sendo feito um levantamento do potencial que o ativo pode ter no mercado. Destacou, entretanto, que acredita existir espaço para trabalhar uma rentabilidade mais elevada.