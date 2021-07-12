Prefeitura de Vitória quer leiloar gestão dos recursos da tesouraria

Depois de abrir licitação no mercado e contratar o Bradesco para ficar responsável pela administração da folha de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) planeja abrir novas concorrências para aproveitar melhor seus ativos.
O próximo alvo é a gestão dos recursos da tesouraria, ou seja, do dinheiro que é movimentado no caixa público da Capital. A expectativa é que seja realizado um processo semelhante ao que aconteceu em relação à folha de pessoal.
No dia 1º de julho, conforme a coluna publicou em primeira mão, o Bradesco foi o vencedor da licitação e pagou a quantia de R$ 39,1 milhões para administrar pelos próximos cinco anos os salários e benefícios dos cerca de 16 mil servidores ativos e inativos da PMV. Na ocasião, Itaú e Santander também disputaram a concorrência.
A ideia da prefeitura é, segundo o secretário da Fazenda, Aridelmo Teixeira, maximar as possibilidades de arrecadação, desde que não seja pela via do aumento de impostos, e reverter as receitas em prol dos contribuintes, principalmente com a realização de investimentos nas áreas da educação, saúde e segurança.
"Assim que concluirmos a etapa junto ao Bradesco, e ele passar a operar a folha, o que é previsto para acontecer até outubro, vamos colocar na rua a concorrência para a gestão da tesouraria da prefeitura. Todos os nossos ativos estão sendo avaliados e vamos buscar aproveitar todos os que forem possíveis"
Para o secretário, abrir a concorrência pode fazer com que, além de conseguir receita pela exclusividade da prestação de serviço, a prefeitura melhore a remuneração dos seus recursos em caixa.
Sobre a previsão de valor a ser arrecadado, Aridelmo Teixeira não detalhou por enquanto. Ele disse que ainda está sendo feito um levantamento do potencial que o ativo pode ter no mercado. Destacou, entretanto, que acredita existir espaço para trabalhar uma rentabilidade mais elevada.
"No ano passado, a média de rentabilidade era de 0,8% do CDI. Estamos agora em 1,78%. Como há um 'delay' de cerca de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões no caixa, ou seja, essa quantia aproximadamente fica um tempo no caixa a considerar da sua arrecadação e utilização nas despesas, temos que fazer de tudo para buscar uma rentabilidade maior e isso gerar mais receitas para o morador de Vitória", pontua.