Vitória espera capacitar mais trabalhadores com novo conselho municipal

Carteira de trabalho: há casos em que sobram vagas de emprego, mas profissionais não preenchem os requisitos desejados pela empresa contratante Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasil

Na tarde desta segunda-feira, será formado o novo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER) de Vitória , quando acontece, no auditório da Casa do Cidadão, em Itararé, a posse dos membros para o mandato de três anos (2021 a 2024). Há representantes do poder público, dos trabalhadores e dos empregadores.

A mobilização do CMTER tem o objetivo de acompanhar o desempenho do mercado profissional e fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas que fomentem o trabalho e a geração de renda. A expectativa é que a partir da atuação do órgão, Vitória consiga capacitar e qualificar mais trabalhadores que buscam oportunidades de emprego.

O gerente de encaminhamento ao mercado do Sine Vitória e um dos membros do conselho, Antonio Carlos Barbieri, contou à coluna que é preciso equacionar a oferta dos postos de trabalho com o preenchimento das vagas. Ele pondera que mesmo em um cenário de desemprego elevado, há casos de oportunidades que ficam um longo tempo sem serem ocupadas.

"Emprego temos sobrando no Sine, mas faltam educação e capacitação entre muitos profissionais. Com isso em mente, buscaremos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para viabilizar nossos projetos a partir de 2022 de forma que o munícipe possa ter uma formação técnica e capacitação profissional. Queremos assegurar uma maior facilidade de colocação no mercado, além de mais estabilidade e segurança."

Para Barbieri, com o trabalho de planejamento, avaliação e captação de recursos, o Conselho vai dar uma importante contribuição para formar mão de obra, garantir mais oportunidades para os trabalhadores e reduzir o tempo de espera das empresas em busca de profissionais que atendam os requisitos desejados para as vagas.