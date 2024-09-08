Quatro anos depois, voltamos a criar novidades, bichos e expectativas

Vira e mexe, em noites de poucas ideias [era o caso], revisito os escritos da mesma época do ano, só que em outros anos. Gosto de lembrar do texto, do contexto, dos temas em torno dos quais a crônica gravitava, os sentimentos que ela sugeria, as questões que andavam à espreita. Gosto de matar as saudades que de vez em quando se instalam, comparar passado e presente, criar rotas a partir de caminhos anteriores.

Numa dessas visitas, encontrei um texto feito de questões sobre objetos antigos e as histórias que eles contavam. Era pandemia, o mesmo mês de agora , só que com 1,5 milhão de mortos a mais; e eu tinha a impressão de que nossos elos com as coisas e as memórias estavam mais fortes do que nunca, porque a gente passava mais tempo alimentando e compartilhando lembranças do que produzindo novidades.

Tínhamos aposentado um fogão depois de 30 anos de uso e eu pensava quantos amores e dissabores se escondiam ali e quantos ainda viriam no cinco-bocas de inox que instalamos no lugar. Pensava nas perdas e ganhos que passaram pelas prateleiras da cristaleira art nouveau ao lado do velho piano de raízes alemãs e no piano em si, suas melodias, saudades, pausas e staccatos ao longo de décadas de uso ou abandono.

Pensava no banquinho de couro que minha avó usava para esticar os pés, depois meu pai e então era a minha vez. Lembrei deles estarem na sala da família desde que eu me entendia por gente e de tudo que cercava aquela memória: um telefone de disco, a porta de vitrais coloridos, a textura de um bem cuidado jardim de samambaias e avencas, o cheiro dos malfufos que vinha da cozinha, a casa que não existe mais.