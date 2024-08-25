Caminhar é um modo de andar de volta para nós mesmas

Tem sido um jeito interessante de ver as coisas: a estrada e a caminhada como potência e movimento, sua capacidade de ajudar a reconstruir a esperança em dias melhores, rever sentidos que faltam, traçar novas estratégias, enxergar conexões menos visíveis, superar encruzilhadas, descobrir e redescobrir as cidades e a gente mesmo.
A marcha lenta, que de modo real e metafórico a gente não alcança de carro, privilegia outro tipo de relação com o lugar, como se cada cidade tivesse uma cor na memória de quem caminha ou pedala por ela.
Vitória, por exemplo, sempre me pareceu azul, enquanto Londres surgiu cinza como São Paulo; Paris, rosa; Belo Horizonte, bege; e Salvador, vermelha como a fraternidade daquele lindo filme de 1994.
“Flâneuse”, o livro de Laura Elkin sobre o caminhar de escritoras por Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres e o hábito dela própria de andar pelas diferentes localidades onde viveu, por razões de trabalho ou de amor, nos leva além. A obra revela o significado de ser uma mulher que anda, que escreve como um caminho, que busca o equilíbrio entre a necessidade e o desejo, a leveza e a profundidade.
A mulher que caminha — a flâneuse — é como o flâneur de Benjamin e Baudelaire, mas diferente. Enquanto o explorador urbano que vaga entre ruas e vielas, vendo poemas no cotidiano, carrega o direito inquestionável de ir e vir sossegado, mulheres são expostas ao julgamento alheio, ao descrédito e à insegurança.
Porque — que ninguém se engane — flanar sendo mulher é diferente de flanar sendo homem. Nós batalhamos por cada centímetro de rua, calçada e faixa de pedestres, muitas vezes intimidadas pelas estruturas políticas, sociais e históricas que limitam esse vagar, preocupadas com a violência que, para as mulheres, tem sempre um tom acima.
No livro, Laura Elkin aponta também como as caminhadas ajudaram as escritoras Jean Rhys, Virginia Woolf, Sophie Calle, Martha Gellhorn, George Sand, Joan Didion e Agnès Varda em seu trabalho. Minha xará mescla as memórias de suas andanças a uma reconstituição histórica e cultural, partindo das leituras de Jean, Virginia, Sophie, Martha, George, Joan e Agnès.
A obra — alguém disse, com toda razão — nos inspira a reivindicar nosso espaço, a reescrever a narrativa imposta a nós, a nos encontrar nas ruas e cafés, a celebrar a coragem de ocupar espaços, explorar caminhos e de vez em quando se perder neles. Às vezes, diz o livro, o que precisamos é seguir o fio da meada para onde ele nos leva. Caminhar, afinal, pode ser um modo de andar de volta para nós mesmas.