Caminhar é um modo de andar de volta para nós mesmas

Tem sido um jeito interessante de ver as coisas: a estrada e a caminhada como potência e movimento, sua capacidade de ajudar a reconstruir a esperança em dias melhores, rever sentidos que faltam, traçar novas estratégias, enxergar conexões menos visíveis, superar encruzilhadas, descobrir e redescobrir as cidades e a gente mesmo.

A marcha lenta, que de modo real e metafórico a gente não alcança de carro, privilegia outro tipo de relação com o lugar, como se cada cidade tivesse uma cor na memória de quem caminha ou pedala por ela.

Vitória, por exemplo, sempre me pareceu azul, enquanto Londres surgiu cinza como São Paulo; Paris, rosa; Belo Horizonte, bege; e Salvador, vermelha como a fraternidade daquele lindo filme de 1994.

“Flâneuse”, o livro de Laura Elkin sobre o caminhar de escritoras por Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres e o hábito dela própria de andar pelas diferentes localidades onde viveu, por razões de trabalho ou de amor, nos leva além. A obra revela o significado de ser uma mulher que anda, que escreve como um caminho, que busca o equilíbrio entre a necessidade e o desejo, a leveza e a profundidade.

A mulher que caminha — a flâneuse — é como o flâneur de Benjamin e Baudelaire, mas diferente. Enquanto o explorador urbano que vaga entre ruas e vielas, vendo poemas no cotidiano, carrega o direito inquestionável de ir e vir sossegado, mulheres são expostas ao julgamento alheio, ao descrédito e à insegurança.

Porque — que ninguém se engane — flanar sendo mulher é diferente de flanar sendo homem. Nós batalhamos por cada centímetro de rua, calçada e faixa de pedestres, muitas vezes intimidadas pelas estruturas políticas, sociais e históricas que limitam esse vagar, preocupadas com a violência que, para as mulheres, tem sempre um tom acima.

Mulher caminhando Crédito: siraphol s./ Freepik

No livro, Laura Elkin aponta também como as caminhadas ajudaram as escritoras Jean Rhys, Virginia Woolf, Sophie Calle, Martha Gellhorn, George Sand, Joan Didion e Agnès Varda em seu trabalho. Minha xará mescla as memórias de suas andanças a uma reconstituição histórica e cultural, partindo das leituras de Jean, Virginia, Sophie, Martha, George, Joan e Agnès.