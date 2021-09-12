Conceição Evaristo e um feriado feito de medo e esperança

A escritora Conceição Evaristo foi a entrevista do Roda Viva Crédito: Divulgação/Conceição Evaristo

Às vésperas do 7 de Setembro e todo o peso do noticiário político destes dias sombrios, foi um alento assistir à entrevista da escritora, professora e pesquisadora mineira Conceição Evaristo no Roda Viva.

Uma exaltação à arte de ouvir, mas também à resistência guardada na escrita das mulheres e em especial das mulheres negras. Uma reverência à profundidade no olhar a vida e entender os motivos do que nos cerca, até dos atos e fatos mais difíceis de compreender.

Conceição Evaristo é gigante em muitos aspectos.

Para escrever, ela ensina, devemos ir no fundo, na alma da história, dos acontecimentos, das pessoas e da gente mesmo.

É essa a essência das melhores narrativas, como é esse também o coração da escrevivência, termo inventado por Conceição Evaristo para nomear a escrita nascida do fluir da vida, do compromisso com a vivência, a nossa e a do outro.

Do alto de sua cabeleira branco power e de seus 74 anos, a filha de Dona Joana e de um José completamente ausente fala manso, em contraste com a potência do que diz.

No final das contas, sua escrita tem um bocado de poesia, mas tem também vigor, força, poder, transgressão e ruptura. Como ela mesmo afirmou, em outra ocasião, a escrevivência que produz não foi escrita para ser lida como história de ninar os moradores da casa-grande, mas para incomodá-los nos seus sonhos injustos.

Ao ler ou reler narrativas fortes como a de Ana Davenga, a da mãe que costurou a vida com fios de ferro, Cida na corda-bamba do tempo ou a fome de Duzu-Querença, fica fácil perceber a habilidade da autora de “Olhos D´Água” e “Ponciá Vicêncio" em falar das difíceis condições de quem vive às margens, mas igualmente estabelecer a história oral e ancestral como fonte inesgotável de sabedoria.