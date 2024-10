Guidoni investe mais de R$ 60 milhões e quer reduzir pegada de carbono

O Grupo Guidoni, de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo, é líder na produção de rochas e revestimentos artificiais. A empresa tem quase 50 jazidas pelo Brasil e fábricas em São Domingos, nos Estados Unidos (Geórgia) e na Espanha (Galícia). Em 2024 e 2025 a companhia está fazendo um robusto investimento, algo perto de R$ 70 milhões, na modernização da unidade capixaba e na eletrificação de suas pedreiras com o objetivo de entregar um produto final com a menor pegada de carbono possível.