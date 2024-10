Banestes põe imóveis à venda e pretende levantar mais de R$ 30 milhões

O Banestes vai colocar à venda 14 imóveis próprios espalhados por dez cidades do Estado, a expectativa é levantar R$ 32 milhões. A maioria dos locais são ocupados por agências da instituição. Também estão no pacote três andares comerciais (com 589m² cada) do bloco B do Palas Center, no Centro de Vitória, onde está instalada a sede do banco. O comunicado ao mercado foi publicado no final da tarde desta quinta-feira (03).