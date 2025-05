Agronegócio do Espírito Santo vive explosão do uso de drones

O agronegócio surfa uma bela onda de inovação em várias áreas. Uma das mais populares é o uso de drones. Eles estão por todo lado mapeando o solo, monitorando o plantio, aplicando insumos, gerindo a irrigação, controlando pragas... Tudo isso com mais assertividade e eficiência do que as ferramentas utilizadas anteriormente. No Espírito Santo, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, a coisa anda mais acelerada que na média nacional. O Estado é o sétimo com o maior número de operadores de drones agrícolas registrados no Sipeagro. São 75 empresas especializadas, dois agricultores e duas cooperativas que operam 163 aeronaves. Cada máquina custa pelo menos R$ 200 mil.