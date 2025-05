Movimento do Aeroporto de Vitória deve crescer em 2025 e voltar ao patamar da década passada

A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, espera uma expansão de 13% no movimento de passageiros pelo terminal no decorrer de 2025, alcançando 3,5 milhões de pessoas, acima dos 3,3 milhões de 2019, ano pré-pandemia. Confirmado o número, será o maior volume desde que a Zurich assumiu o complexo aeroportuário, no começo de 2020. De acordo com Ricardo Gesse, CEO da companhia, uma série de fatores explicam o avanço.

"Além da acomodação natural em decorrência do fim da pandemia, tivemos algumas questões importantes. A recomposição da oferta de voos para o Rio de Janeiro, depois daquela troca do Santos Dumont pelo Galeão, está sendo importante. Estamos com dez voos por dia, no ano passado, eram oito. Com ajustes em horários e conexões, conseguimos ampliar a ocupação média de 75% para 78% das aeronaves. Isso também é relevante. Por fim, além do movimento vindo do Rio, estamos, aos poucos, aumentando os voos para São Paulo, Brasília e Nordeste, a redução do ICMS em cima do querosene de aviação, aprovada no ano passado aqui no Estado ajudou muito. Todo mundo faz conta e o combustível tem um impacto muito importante nas despesas, uma tributação maior acaba atraindo, a decisão gerou competitividade para o Estado", enumerou o executivo.