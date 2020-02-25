Tempo volta a abrir em Vitória nesta terça-feira de carnaval

Sol voltou a aparecer em Vitória nesta terça-feira (25). Crédito: Daniel Pasti

Os primeiros dias de carnaval em Vitória foram marcados por tempo fechado e chuva. Mas, nesta terça-feira (25), o sol voltou a aparecer, para a alegria dos foliões, banhistas e de quem trabalha na praia.

Na Curva da Jurema o comércio começou cedo, com quiosques abertos e vendedores ambulantes trabalhando com o pé na areia. Mônica Gomes trabalha vendendo amendoim torrado e disse que mesmo o tempo nublado não atrapalhou seu negócio. Mesmo com a chuva, para mim, foi bom, vendi tudo. Hoje a expectativa é de vender mais ainda, afirmou.

Mônica vendeu toda a mercadoria nos dias de carnaval. Crédito: Daniel Pasti

O fim do carnaval também leva as pessoas para a praia em momentos de relaxamento depois da farra. O Deilton aposta que os últimos dias da temporada de festa serão melhores para vender o tradicional queijo assado. Trabalho aqui todos os dias. o povo tem vindo bastante à praia e tem sido ótimo, mas hoje esperamos arrebentar, ser um dos melhores dias. Todos os dias tem dado movimento, mas hoje esperamos mais ainda, pelo final do carnaval, contou o ambulante.

Quem veio de longe esperando aproveitar as praias do litoral capixaba também aprovou o retorno do tempo aberto. Hélio Almeida veio do Rio de Janeiro para a casa da irmã de sua esposa, Cleide. Ontem, o casal foi para Guarapari fugir do tempo nublado, mas hoje conseguiu pegar uma praia em Vitória. Achamos Vitória maravilhosa. Minha irmã mora aqui, virou tradição virmos pra cá no carnaval, contou Cleide.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), o sol permanece pela manhã, com possibilidade de chuvas a tarde, nas regiões Sul e Serrana. Nas demais regiões, há predomínio de sol, sem chance de chuva. Temperatura na Grande Vitória ficará entre 24º e 30º.