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Deu praia

Tempo volta a abrir em Vitória nesta terça-feira de carnaval

Previsão é de predomínio de sol e não há chances de chuva. Temperatura varia ente 24º e 30º na Capital

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 12:34
Sol voltou a aparecer em Vitória nesta terça-feira (25).  Crédito: Daniel Pasti
Os primeiros dias de carnaval em Vitória foram marcados por tempo fechado e chuva. Mas, nesta terça-feira (25), o sol voltou a aparecer, para a alegria dos foliões,  banhistas e de quem trabalha na praia.
Na Curva da Jurema o comércio começou cedo, com quiosques abertos e vendedores ambulantes trabalhando com o pé na areia. Mônica Gomes trabalha vendendo amendoim torrado e disse que mesmo o tempo nublado não atrapalhou seu negócio. Mesmo com a chuva, para mim, foi bom, vendi tudo. Hoje a expectativa é de vender mais ainda, afirmou.
Mônica vendeu toda a mercadoria nos dias de carnaval.  Crédito: Daniel Pasti
O fim do carnaval também leva as pessoas para a praia em momentos de relaxamento depois da farra. O Deilton aposta que os últimos dias da temporada de festa serão melhores para vender o tradicional queijo assado. Trabalho aqui todos os dias. o povo tem vindo bastante à praia e tem sido ótimo, mas hoje  esperamos arrebentar, ser um dos melhores dias. Todos os dias tem dado movimento, mas hoje esperamos mais ainda, pelo final do carnaval, contou o ambulante.
Quem veio de longe esperando aproveitar as praias do litoral capixaba também aprovou o retorno do tempo aberto. Hélio Almeida veio do Rio de Janeiro para a casa da irmã de sua esposa, Cleide. Ontem, o casal foi para Guarapari fugir do tempo nublado, mas hoje conseguiu pegar uma praia em Vitória. Achamos Vitória maravilhosa. Minha irmã mora aqui, virou tradição virmos pra cá no carnaval, contou Cleide.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), o sol permanece pela manhã, com possibilidade de chuvas a tarde, nas regiões Sul e Serrana. Nas demais regiões, há predomínio de sol, sem chance de chuva. Temperatura na Grande Vitória ficará entre 24º e 30º.
Tempo volta a abrir em Vitória nesta terça-feira de carnaval

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