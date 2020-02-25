Os primeiros dias de carnaval em Vitória foram marcados por tempo fechado e chuva. Mas, nesta terça-feira (25), o sol voltou a aparecer, para a alegria dos foliões, banhistas e de quem trabalha na praia.
Na Curva da Jurema o comércio começou cedo, com quiosques abertos e vendedores ambulantes trabalhando com o pé na areia. Mônica Gomes trabalha vendendo amendoim torrado e disse que mesmo o tempo nublado não atrapalhou seu negócio. Mesmo com a chuva, para mim, foi bom, vendi tudo. Hoje a expectativa é de vender mais ainda, afirmou.
O fim do carnaval também leva as pessoas para a praia em momentos de relaxamento depois da farra. O Deilton aposta que os últimos dias da temporada de festa serão melhores para vender o tradicional queijo assado. Trabalho aqui todos os dias. o povo tem vindo bastante à praia e tem sido ótimo, mas hoje esperamos arrebentar, ser um dos melhores dias. Todos os dias tem dado movimento, mas hoje esperamos mais ainda, pelo final do carnaval, contou o ambulante.
Quem veio de longe esperando aproveitar as praias do litoral capixaba também aprovou o retorno do tempo aberto. Hélio Almeida veio do Rio de Janeiro para a casa da irmã de sua esposa, Cleide. Ontem, o casal foi para Guarapari fugir do tempo nublado, mas hoje conseguiu pegar uma praia em Vitória. Achamos Vitória maravilhosa. Minha irmã mora aqui, virou tradição virmos pra cá no carnaval, contou Cleide.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), o sol permanece pela manhã, com possibilidade de chuvas a tarde, nas regiões Sul e Serrana. Nas demais regiões, há predomínio de sol, sem chance de chuva. Temperatura na Grande Vitória ficará entre 24º e 30º.
Tempo volta a abrir em Vitória nesta terça-feira de carnaval